Høstens usikre valg

Høstens valg kan bli et av de større jordskjelvene i nyere politisk historie. For det første er det ikke lenger to store partier som er overlegne alle andre. På rødgrønn side har Ap mistet sin overlegne posisjon. Sp puster dem i nakken og stiller med sin egen statsministerkandidat - Trygve Slagsvold Vedum. På den andre siden sliter nå også Høyre med dalende oppslutning. På enkelte målinger puster nå Sp Høyre i nakken. Vi er i en situasjon med flere mellomstore partier.

Spennende for de små

For øyeblikket sliter flere små partier med usikre tall på meningsmålingene. Både KrF, Venstre og MDG står i reell fare for å falle under sperregrensen. Hvilken oppslutning disse får kan få store konsekvenser for regjeringsdannelsen.

Dersom både KrF og Venstre skulle falle under sperregrensen vil disse to sitte igjen med en til tre representanter på stortinget hver. I en slik situasjon vil et flertall på borgerlig side være totalt uaktuelt selv om Høyre og Frp skulle komme til å gjør en god valgkamp og svært gode valg.

Dersom MDG faller ut, kan likevel rødgrønn side få flertall, men det kan likevel rokke ved styrkeforholdet internt blant de rødgrønne. Rødt ser akkurat nå ut til å gjøre det godt, men også de har små marginer å gå på. Dersom en del av SVs gamle venner bestemmer seg for å slutte opp om SV, kan det tappe Rødt. Noe slikt kan skje dersom det er usikkert om SV får være med i en regjeringskonstellasjon. Da kan velgerne ønske å gi SV muskler til å stille tøffe krav til en regjering utgått av Sp og Ap.

Usikker konstellasjon

Det ligger nå an til et regjeringsskifte der to eller flere rødgrønne partier tar over. Men det er sterk uenighet mellom de to største partiene Sp og Ap. Ap vil ha med både Sp og SV, men Sp vil fortrinnsvis kun samarbeide med Ap. Dermed vet ikke velgerne helt sikkert hvilken regjeringskonstellasjon de får når de stemmer et av disse tre partiene. Slikt er vanlig i mange andre europeiske land. En del steder blir regjeringskonstellasjonene i langt større grad avtalt etter valget. Men her i Norge er det mer uvanlig. Dermed er det usikkert om det vil føre til at flere velger å sitte hjemme.

Mest spennende på mange år

Valgkampen og valget vi står foran er det mest spennende på lenge. Vi håper valgkampen i størst mulig grad vil handle om politikk og i mindre grad om spill og konstellasjoner. På den andre siden har partiene selv rigget seg slik at samarbeidet kommer til å stå i fokus. Det er langt fra sikkert at akkurat det vil få opp stemmetallet ved valget.