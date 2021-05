Mager kirkeåpning i hovedstaden

Forrige uke fikk landets innbyggere nye tegn på gjenåpningen av samfunnet. Smittetallene er stort sett fallende, med enkelte lokale unntak, og stadig flere av de mest sårbare gruppene er allerede fullvaksinert. Dette gir grunn til optimisme på en helt annen måte enn i forrige sommer, da følelsen av normalitet viste seg å være kortvarig.

Nedprioritert trosliv

Oslo og hovedstadsområdet har vært hardest rammet. Det var derfor knyttet stor spenning til pressekonferansen til byrådsleder Raymond Johansen i forrige uke, hvor det blant annet ble kunngjort at uteservering igjen ble tillatt fram til kl. 22, fra og med onsdag denne uka. Når det gjelder innendørs arrangementer, blir det tillatt med inntil 20 personer dersom deltakerne har faste plasser.

Gudstjenester og andre religiøse arrangementer vil falle inn under denne kategorien. Samtidig åpnet regjeringen for at inntil 200 personer kunne samles på slike arrangementer nasjonalt – men lokale hensyn overstyrer, som i Oslo. Dette betyr at man fra onsdag kan spise og drikke på restauranter og barer i Oslo. Samtidig kan for eksempel Oslo domkirke kun huse tjue deltakere til en gudstjeneste, i et bygg som normalt har kapasitet til 900 personer.

Politisk valg

Det er vanskelig å se de smittevernfaglige begrunnelsene for denne prioriteringen. Riktignok har det også vært smitteutbrudd i religiøse forsamlinger, og noe kan antakelig spores til smittefare under fellessang. Men at det skal være tryggere å sitte på en restaurant eller bar hvor det sirkulerer nye gjester jevnlig og man kommer tett på personalet – enn å sitte fastmontert i en stor domkirke med 100 eller 200 mennesker, det finner vi vanskelig å tro.

STOR PLASS: Uranienborg kirke har plass til 600 deltakere, men må nøye seg med 20 fra og med onsdag. (Erlend Berge (foto))

Vi unner virkelig en hardt prøvet servicebransje å få gjenåpnet. Få næringer har vært hardere rammet, og det er svært gledelig at det nå er rimelig å åpne opp for at vi igjen kan gå ut og kose oss. Men vi stiller spørsmålstegn ved hvorfor det ikke er noe mer fleksibilitet både for religiøse forsamlinger og for kulturlivet i Oslo – slik at man kan ha arrangementer som er minst like forsvarlige som de som nå tillates.

Økonomisk begrunnet

Antakelig er det økonomisk begrunnet. Det er ikke umiddelbart viktig for «A/S Norge» å få fart på gudstjenestelivet – slik det er viktig å hjelpe kritisk truede næringer på beina igjen. Og det er for så vidt en ærlig sak. Men det vitner om en manglende forståelse for den enkeltes behov for og rett til å utøve sin tro, i et religiøst fellesskap. Oslos byråd fortjener honnør for måten de har håndtert krisen på. Men det er skuffende at de ikke tilrettelegger bedre for trygg og smittevernvennlig trosutøvelse. Det hadde nemlig vært mulig.