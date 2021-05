Lytt til rådet fra IEA

IAE-rapporten «Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector» slår gledelig nok fast at det fortsatt kan være mulig å nå målet fra Paris-avtalen om å begrense oppvarmingen av kloden til 1,5 grader Celsius. Det fordrer imidlertid mer radikale grep enn de fleste av verdens ledere hittil har vært villige til å innføre. IAE setter derfor opp 400 såkalte milepæler på veien mot dette målet, blant annet at 2021 blir det siste året det skal være mulig å åpne nye olje- eller gassfelt.

Fossilalder mot slutten

Den klare meldingen fra energibransjens samarbeidsorgan er at fossilalderen - altså forbrenning av olje, gass og kull - går mot slutten. Ifølge IAE er det allerede funnet så mange olje- og gassfelt at det ikke trengs videre leting. Når produksjonen etter hvert trappes ned, vil det ifølge IAE være mest fornuftig å prioritere produksjon fra store felt i Midtøsten, med lav produksjonskostnad.

Selv om det alltid er mulig å grave fram argumenter for vår «rene» oljeproduksjon, og avkarbonisering av naturgassen, er vårt håp at norske myndigheter snarest vedtar å ikke åpne flere felt enn de som allerede er godkjent for utvinning. Fra styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet er imidlertid signalene nølende til å følge det klare rådet fra IAE, selv om Aps energipolitiske talsmann Espen Barth-Eide overfor Vårt Land karakteriserer veikartet fra IAE som en energipolitisk «gamechanger».

Historiens dom kan bli hard dersom ikke norske myndigheter nå våger å sette en rask sluttdato for leting etter nye olje- og gassfelt —

Små skadevirkninger

Ifølge en SSB-rapport fra i fjor høst, vil det ha relativt små negative konsekvenser for Norge å slutte å tildele oljenæringen nye letearealer etter 2021. Rapporten anslår at innføring av en slik letestans bare vil innebære 0,5 prosent lavere BNP for Fastlands-Norge i 2050, sammenlignet med å fortsette som nå. SSBs analyse er dessuten at leverandørindustrien vil klare omstillingen godt, med store muligheter i voksende næringer som batteriproduksjon, hydrogen og grønn skipsfart.

Tilfeldigvis kommer IAE-rapporten samtidig som satellittbilder viser hvordan et gigantisk isfjell på over 4.000 kvadratkilometer har løsnet i Weddellhavet i Antarktis, mens en ny studie advarer om at store deler av Grønlandsisen er i ferd med å gå inn i en irreversibel smelteprosess, det såkalte vippepunktet. Historiens dom kan bli hard dersom ikke norske myndigheter nå våger å sette en rask sluttdato for leting etter nye olje- og gassfelt. Bruk heller IAE-rapporten som et insentiv til for alvor å akselerere omstillingen til mer bærekraftig produksjon.