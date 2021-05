Denne helgen presenterte NRK historien til Øystein Tandberg, som ikke aner ikke hvor mange søsken han har. Han er kritisk til at Norge fortsatt tillater import av sæd uten å sette grenser for antall søsken barn kan få. I løpet av få måneder har han fått stadig nye treff på halvsøsken gjennom en base som registrerer gener. I fjor sendte han ved en tilfeldighet inn en DNA-test til slektsforskningsnettstedet Myheritage. Resultatet avslørte at han var donorbarn og hadde flere halvsøsken. Da Tanberg ble unnfanget kunne sæddonorene være anonyme og donere sæd i årevis.

[ Både Israel og Hamas anklages for krigsforbrytelser ]

«Bare siden mars har kommet seks nye til, så nå vet jeg om 16 halvsøsken. Sannsynligvis vil det fortsette sånn hele livet mitt», sier Tandberg til NRK.

Voksne settes foran barna

I dag er reglene slik i Norge at hver sæddonor kun kan donere sæd til seks norske familier. Men samtidig importeres det sæd fra utenlandske sædbanker, slik som fra Danmark. Norge stiller ingen krav til hvor mange familier internasjonalt som har mottatt sæd fra samme donor. Dermed kan barn født i Norge ha mange halvsøsken i andre land.

Det er barna som skal leve hele livet med konsekvensene av denne lovgivningen. Derfor må de lyttes til. — Vårt Land på lederplass

Øystein Tandberg mener hensynet til barnløse par kommer foran hensynet til barna. Han ber om at reglene strammes inn, og at hensynet til barna veier tyngre: «Enten må vi stanse import av sæd, eller sette krav til utenlandske sædbanker om maksgrenser for antall familier totalt sett».

Det hører også med til historien at eggdonasjon er strammere regulert i Norge. Kvinner som donerer egg kun kan kun gi egg ved tre uttak. Ifølge statssekretær i Helsedepartementet, Maria Jahrmann Bjerke, er det hensynet til kvinnen som er grunnen til det strenge regelverket. Det er en helt annen belastning for kroppen å donere egg enn sæd.

Barna må hensyntas

Vi mener det er riktig at kvinnens helse blir hensyntatt i et strengt regelverk.

Men nå begynner vi å få historier om mennesker som er kommet til verden etter ulike former for donasjon. Øystein Tandbergs historie er kun en av flere. Disse historiene må vi lytte til. Tandberg forteller det er en stor belastning å ikke vite hvor mange halvsøsken han har i ulike land.

Til nå har barnløse par vært hovedfokus for dannelse av norsk politikk på dette feltet. Nå er det på tide at norsk regelverk får en grundig og kritisk gjennomgang. Det er barna som skal leve hele livet med konsekvensene av denne lovgivningen. Derfor må de lyttes til.

Norge bør jobbe for et strammere internasjonalt regelverk. Dessuten bør Norge ta en grundig gjennomgå av eget regelverk, slik at barnas behov ivaretas.

[ Et heldig misjonærbarn ]