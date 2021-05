Allsangens betydning

«Å kunne øve med koret mitt betyr egentlig alt», sier Anita Graff Lonnevig i dagens Vårt Land. Hun leder koret Tonleik i Asker, et kor hun har vært med i snart 30 år.

Det siste året har hun imidlertid ikke kunne samlet koret sitt til felles øvelser slik de pleier. I stedet har korøvelsene foregått via videooverføring på internett. Og som flere understreker i dagens avis, korsang fungerer ikke i nærheten av på samme måte digitalt som fysisk.

Harde tall

Smitteutbrudd under pandemien har flere ganger blitt koblet opp mot korøvelser og allsang i kirker og forsamlinger rundt omkring i verden. Ulike studier, blant annet i Sverige, har pekt på sammenhengen mellom sang, dråpesmitte og korona. Derfor har man flere steder innført ulike restriksjoner for å gjøre sangøvelser sikrere. På noen steder i Norge med høyt smittetrykk, sånn som i Oslo-områdene, har man ikke møttes for å synge sammen på over ett år.

Det har ikke overraskende fått betydelige konsekvenser for korvirksomheten både her til lands og andre steder i verden. 80 prosent av korene i Norsk Korforbund sier de har hatt «betydelige økonomiske tap» grunnet pandemi og smittevern.

Koralliansen samler og koordinerer norske kororganisasjoner. De estimerer at 200 av korene deres kan være nedlagt siden mars i fjor. Alliansen har mistet minst 5.000 korister som medlemmer det siste året.

Det skal mye til for å gjøre opp igjen for de tapene svært mange av korene rundt omkring i landet har lidd det siste året — Vårt Land

Undervurdert betydning

Sammenlignet med andre deler av samfunnet som har lidd under pandemien er det lett å tenke at korene bør være et av de minste problemene å bry seg om. Men faktum er at det for flere har gått på helsa løs å ikke kunne møtes for å synge sammen.

Musikkprofessor Anne Haugland Balsnes ved Universitetet i Agder forteller om helsefordelene ved korsang utover det rent fysiske. Hun har forsket på helseeffektene av fellessang, og det mest oppsiktsvekkende funnet hun gjorde var hvor betydningsfullt koret er for sangerne.

Desto viktigere er det at aktiviteter som korsang, som har en så åpenbart helsefremmende effekt både fysisk og mentalt, blir prioritert nå som vi sakte men sikkert åpner opp igjen. Det vil kunne bety mye for mange.

