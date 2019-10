«Heile Storbritannia er utslite av brexit. Men den uvisse framtida pregar kvardagen»

For mange i Storbritannia blir det store spørsmålet: Kan me stole på at regjeringa og parlamentet sørger for at me har det me må ha for å kunne overleve?

Skal ein lytte til Boris Johnson (avbilda) er det langt betre for britane med ingen avtale enn ein dårleg avtale. Foto: Frank Augstein

«Viss du har forklart Brexit slik at det er fullt forståeleg, då har du forklart feil», skrev ein BBC-journalist tidlegare i haust. Sitatet overfor er sett på spissen, men det er ei sanning i det: Brexit har etterkvart blitt så komplisert at til og med dei som følgjer prosessen dag for dag slit med å forklare folk kva som føregår. Dette gjer at britar flest opplever britisk politikk som kaotisk, uføreseieleg og til tider komplett uforståeleg. Logg inn for å lese videre Allerede abonnent? Du har digital tilgang inkludert i abonnementet ditt. Logg inn og les eller opprett en digital bruker. Har du spørsmål? Kontakt oss på kunde@vl.no

eller ring 22 310 310 eller Ikke abonnent? Nå kan du lese Vårt Land digitalt i 10 uker for 10 kr* 10 uker - 10 kroner *Abonnementet er løpende og kan sies opp når som helst. Etter prøveperioden fornyes det automatisk til rabattert pris kr 199 per måned.

Annonse Annonse