Donald Trump skulle bringe kompetansen tilbake til Det kvite hus. Det går berre sånn passe.

Jeffrey Goldberg kunne ikkje tru sine eigne augo. På meldingsappen Signal hadde den erfarne pressemannen blitt lagt til i ei gruppe med tittelen «Houthi PC Small Group». Dei andre deltakarane i samtalen har namn som er kjente for Goldberg, som forsvarsminister Pete Hegseth, visepresident JD Vance, stabssjef i Det kvite hus Susie Wiles og Mike Waltz, som er presidenten sin rådgjevar om nasjonal tryggleik.

The Atlantic-redaktør Goldberg går først ut frå at det er ein form for bløff når personane som utgjev seg for å vere mellom dei høgast rangerte innan forsvar og trygging i landet diskuterer eit mogleg angrep på Houthi-militsen i Jemen, men han blir stadig meir i tvil. I mellomtida er det ingen av dei sytten andre i gruppesamtalen som oppdagar at det er ein person digitalt til stades som dei ikkje veit kven er.

Ikkje før meldingane kjem om eksplosjonar i Jemen, akkurat etter tidsplanen som forsvarsminister Hegseth posta i Signal-samtalen, er Goldberg heilt sikker på at dei andre er dei det ser ut for at dei er.

Han forlét samtalen og skriv ein artikkel til sitt eige magasin om saka. Han fjernar detaljar som han og redaksjonen vurderer at har potensial til å setje amerikanske soldatar i fare, eller som han er i tvil om det er lovleg å dele.

Artikkelen, med tittelen «Trump-administrasjonen teksta meg krigsplanane sine ved eit uhell», slår ned som ei bombe i amerikansk allmente måndag ettermiddag norsk tid.

Det er ikkje berre uforsiktig. Det er direkte dumskap.

Pinleg, men også farleg

Dei siste to dagane har både president Donald Trump og mange av dei som var involvert i denne gruppesamtalen vore på lufta for å prøve å roe ned den svært pinlege saka. Dei kjem med ulike forklaringar på kva som har skjedd, og insisterer på at det slett ikkje vart lagt inn hemmeleg informasjon i denne samtalen, og at Goldberg laug om det han hadde observert.

I ettermiddag viste Goldberg at han sat med kvitteringane. I ein ny artikkel i The Atlantic vert heile samtalen vist fram. Det einaste Goldberg no utelét, er namnet på ein etterretningsoffiser som framleis er i aktiv teneste.

Skjermbileta viser at Atlantic-redaktøren snakka sant: Amerikanske styresmakter diskuterer sensitive og hemmelegstempla opplysningar på ein usikra app. Tonen i samtalen tyder på at det ikkje er første gong ein har denne forma for samtale.

Signal er rekna som meir sikker enn til dømes tekstmeldingar, men statsrådar og andre som jobbar med forsvar og tryggleik i USA får ikkje lov til å installere appen på sine offisielle telefonar. Det vil seie at visepresidenten, statsrådar og andre rådgjevarar diskuterte hemmeleg informasjon som normalt berre ville bli diskutert i sikra rom der ein må legge også dei sikre einingane sine på utsida, på sine private mobiltelefonar.

Det kunne i ytste konsekvens ha kosta liv. Denne gongen var det ein journalist som fekk tilgang, på lovleg vis. Neste gong kan det vere iransk etterretning som kjem seg inn.

Innkvoterte medarbeidarar

Donald Trump og det republikanske partiet har lenge hatt eit horn i sida til såkalla DEI, Diversity, Equity and Inclusion, på norsk mangfald, like moglegheiter og inkludering. Tanken er at slike tiltak prioriterer underkvalifiserte minoritetar på bekostning av dyktigare kandidatar med ein tradisjonell bakgrunn.

Det har blitt populært på høgresida å foraktfullt omtale alle ein ikkje likar – og som ikkje er kvit, heterofil og funksjonsfrisk – som DEI hire, eit omgrep som tilseier at ein er kvotert inn, og underforstått ukvalifisert, til jobben sin. Derfor har Trump-administrasjonen gått hardt ut for å avslutte alle DEI-program i statsapparatet.

For Trump og hans venner har det nemleg gått sport i å skulde det som har går gale på slike DEI hires. Dei har halde fanen høgt for at tilsettingar i Trump-administrasjonen skal vere merittbaserte. Dei dyktigaste folka skal gjere jobben, rett og slett. Donald Trump har også tidlegare sagt at han «berre har dei beste folka».

Det har blitt vanskelegare å hevde det denne veka.