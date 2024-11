Er du klar for å bli rana denne adventstiden?

For mange av oss er adventstida en hektisk tid, kanskje stikk i strid med våre idealer og forventninger til denne delen av kirkeåret. Hvordan kan vi nærme oss adventstida med noen verktøy som hjelper oss å leve godt med ventetiden?

Aktiv venting

For noen år siden gjennomførte jeg og noen kollegaer et adventseksperiment, nemlig en Jesus-dojo for adventstiden. Dojo er et japansk ord for et treningsstudio innen østlig kampsport, og en Jesus-dojo er å utforske hva det betyr å være en etterfølger av Jesus i dag gjennom ulike praksiser og eksperimenter. Jesus-dojo er utviklet av «Etter Kristus», et nettverk for kristen trospraksis som hjelper mennesker å omsette Jesu liv og lære til konkret handling. Dojoen vi gjennomførte den gangen het «Aktiv venting», og det er både et begrep og en praksis jeg har stor sans for.

For det er en stor pedagogisk utfordring for kirka å formidle advent i et samfunn som pynter til jul fra midten av oktober. Noen ganger føler jeg meg som en dinosaur som holder fast ved lille-fargen fram til dagene før jul. Det er heller ikke lett å formidle ventetiden når han vi venter på tross alt allerede er blitt født der nede i Betlehem for over 2000 år siden. Ofte tenker vi på venting som noe passivt, men egentlig er det en ganske aktiv handling, lærte jeg i løpet av Jesus-dojoen jeg deltok i. Det greske ordet for å vente handler mer om å lengte etter, og kanskje også å se etter. Det krever at vi faktisk må tenke over; Hva lengter vi etter? Hva ser vi etter? Hvordan vil vi vente?

Lys våken

For meg finnes det derfor ingen bedre måte å starte adventstiden på enn å arrangere «Lys Våken» for barn i tweens-alder. Konseptet ble utviklet i trosopplæringsreformens oppstartsfase og handler om å markere kirkens nyttårsaften og første søndag i advent, med fokus på å være lys våken for Gud, for hverandre og for verden. Eller sagt med andre ord; det handler om å være klar for å ta imot det Gud vil oss, for hva vår neste trenger og for hva vi kan bidra med for å skape en litt bedre verden. Et viktig poeng vi tar med oss fra domssøndagen er nemlig at vi ikke kan vite timen eller dagen når Jesus kommer igjen, men vi vet at han kommer og kommer på uventa måter.

Det fikk meg til å tenke på prest Nadia Boltz-Weber og begrepet «Den hellige tyven». I sin bok «Å finne Gud i feil folk» skriver Boltz-Weber om advent, om å være forberedt og om menneskesønnens komme, siden Matt 24, 35–44 er prekentekst første søndag i advent i kirka hun tilhører. Hun spør

«Dersom du visste når tyven kom, ville du ikke ha blitt frastjålet alle sakene dine. Så vær klar, for det er uventet. Men hvordan i helsike kan du være forberedt på noe du ikke vet skal skje? Hvordan kan vi være klare for det uventa? Sant å si kan vi ikke det.» Den hellige tyven er kanskje overraskende akkurat det Gudsbilde vi trenger i forberedelsene til advent.

Klar for å bli rana?

For det er hele greia, poengterer hun. For huseieren er det en fordel å vite hva hun skal se etter for å unngå å bli rana, men bare dersom vi går ut fra at det er negativt å bli rana! Men dersom vi ikke vet alt, åpner det opp for at vi kan bli overrumpla av Guds nåde, tyven i natta. Kanskje det er en gode at Jesus har overvåka kåken og vil bryte seg inn? undrer Boltz-Weber og fortsetter å spørre; Tenk hvis det er sånn? At adventsløftet er at fordi vi ikke vet alt, så blir vi rana – i positiv forstand.

«Noen har brutt seg inn, bryter seg inn og kommer til å bryte seg inn (…) fordi Gud ikke er interessert i de tapsforebyggende strategiene våre» Gud er heller interessert i å røske med seg litt av tinga våre, for kanskje har vi så mye ræl i huset vårt, både bokstavelig og billedlig som vi godt kan klare oss uten, og som det faktisk er en gave å bli frarøva? For en dristig tanke.

En adventsutfordring

Så her er en adventsutfordring til deg, slik Nadia Boltz-Weber utfordret sin menighet til å gjøre; I stedet for å skrive ønskeliste til jul, skriv heller ned det du ønsker at Jesus skal bryte seg inn og ta fra deg! Er det selvforakt, bitterhet, ønske om å få enda mer penger, destruktive Gudsbilder eller noe helt annet du hadde trengt at den hellige tyven raner deg for?

Kanskje kommer du på mange ting, kanskje aner du ikke hva som trengs å røskes vekk. Uansett tror jeg du kan la den hellige tyven være med deg de neste ukene inn i adventstida. For kanskje er det sånn at advent handler om å utfordre oss på å ikke ha verdisakene våre låst inn i bankboksen, til ikke å være redd for tyven, men å være til stede, våkne og åpne for Gud og vår neste. Slik at den hellige tyven kan ta med seg det som stenger for at vi nettopp kan gå inn i adventstida med et lys våkent blikk.

Som en hellig tyv i natten kommer Jesus til oss. Og jeg tror det er godt nytt at han vil bryte seg inn når vi minst venter det. Så sjekk lommene underveis. God adventstid!