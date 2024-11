Det er alltid med ein kjensle av antiklimaks ein går og legg seg etter ei lang valnatt, når det ikkje er endelege resultat klare. Det var varsla på førehand at det ville bli jamnt – og jamnt vart det.

Kvelden utvikla seg på mange måtar slik ein kunne forvente på førehand. Riktignok måtte ein då ha stolt på meiningsmålingane, og det var det mange grunnar til å ikkje gjere.

I fleire val har målingane undervurdert Donald Trump, og byråa har forsøkt seg på ulike justeringar for å kompensere for dei feilmålingane dei har gjort tidlegare, med ulike former for vekting. No ser det ut til at dei endeleg har lukkast.

Donald Trump har hatt vinden i ryggen gjennom den siste månaden

Vinden blés mot høgre

Dei siste vekene har det, trass i tette målingar, på mange måtar sett stadig meir sannsynleg ut at Donald Trump skulle ta sigeren over Kamala Harris. Han har hatt vinden i ryggen gjennom den siste månaden, og trass litt lugging mot slutten har han klart å halde kontrollen på narrativet, og veljarane sine.

For det republikanske partiet som heilskap er det ingen tvil om at dette valet har blitt unødvendig tett. Ein annan kandidat enn Trump ville ha spikra sigeren over Kamala Harris for lenge sidan, for alt låg til rette for republikansk siger i år.

Økonomi og innvandring

Sjølv om den amerikanske økonomien går godt, kjenner mange amerikanarar på kroppen at dei har dårlegare råd enn før. Inflasjon og matvareprisar har skote i vêret dei siste åra.

Valdagsmålingane viste også at den suverent viktigaste saka for republikanske veljarar var økonomien – eit tema der republikanarane og Trump har større truverd enn demokratane, særlig sidan dei ikkje er det regjerande partiet.

I tillegg er det ein rekke andre faktorar som talte for republikansk siger: Den historiske fordelen med å vere det sitjande partiet ser no ut til å i større grad ha blitt ei ulempe, lik den regjeringsslitasjen vi gjerne ser i Norge. Den ulovlege innvandringa til USA har auka, samstundes som innvandringsskepsisen har blitt større, i breiare lag av folket. Det er ei tydeleg konservativ dreining mellom unge menn, og dei minoritetsgruppene som i tidlegare år i stor grad har stemt som ei eining på demokratane, har i dei siste vala vist teikn til å fordele seg noko meir mellom partia.

Summen av alt dette skulle vere ein lett jobb for Det republikanske partiet – i staden har det blitt ukomfortabelt tett.

Kamala Harris har ikkje klart å presentere seg som ei vesentleg endring frå svært upopulære Joe Biden

Svake kandidatar

At Donald Trump ikkje makter å dra i land ein klar siger under slike tilhøve er eit tydeleg teikn på at han ikkje er ein spesielt god kandidat for partiet sitt – men heller til dels kanskje ei belastning. Den samtalen blir det nok ikkje mykje rom for dei neste åra, viss Trump no går inn i Det ovale kontoret, men det er ein samtale partiet er nøydde til å ta.

Kamala Harris har ikkje vore ein optimal kandidat for demokratane. Ho fekk eit særs vanskeleg utgangspunkt, men har heller ikkje klart å gjere maksimalt ut av det ho hadde å jobbe med. Ho har i og for seg ikkje gjort mange openberre feil, men ho har ikkje klart å presentere seg som ei vesentleg endring frå svært upopulære Joe Biden. I eit val der veljarane var ute etter noko nytt, var det eit kjempeproblem.

Sjuande far i huset

Det såg mørkt ut for demokratane i sommar. Joe Biden låg godt bak Donald Trump på målingane, og trass i at ingen seriøse røyster i partiet hadde våga å seie det høgt, meinte mange at det var ein tabbe å renominere den 81 år gamle presidenten. Sjølv utviste Biden ingen tvil: Han var den som slo Donald Trump i 2020, og han var den som skulle gjere det på nytt att i 2024.

Hadde det ikkje vore for den katastrofale debatten i juni ville truleg Joe Biden forblitt partiet sin kandidat, og etter alle solemerker ville han vore taparen i dag, med langt større margin enn slik Harris ser ut til å klare. Større kontrast mellom, unnskyld uttrykket, himmel og helvete for Det republikanske partiet er det nesten vanskeleg å sjå føre seg. Truleg vil krinsen rundt Donald Trump angre lenge på avgjerda om å takke ja til ein historisk tidleg debatt mellom dei to kandidatane, særleg viss det no – mot formodning – skulle ende med tap for Trump.

Kva skjer no?

No skal det teljast videre ut over onsdags morgon norsk tid, og vonaleg kan vi ganske snart vite noko sikkert om korleis dette ender. Mest sannsynleg er det altså Donald Trump som tek sigeren til slutt, og då begynner han jobben med å førebu overtaking av Det kvite huset.

Det er mange spørjeteikn knytta til Trump sin andre presidentperiode, og det er vanskeleg å vite kva som vil skje. Det vi veit er at dei amerikanske institusjonane vart ståande gjennom Donald Trumps første periode, og det er all grunn til å tru at dei også vil overleve runde to.