Etter den 90-minutter lange debatten var over, og mikrofonene slått av, kom konene Usha Vance og Gwen Walz opp på scenen iNew York. Alle fire hilste på hverandre, småpratet før de alle håndhilste på de to moderatorene.

En avslutning som sto i stil til tonen i visepresidentkandidat-debatten: Høflig og overraskende sivilisert. Og de 90 minuttene handlet om politikk.

Debatten viste at JD Vance var et smart valg for Trump — Une Bratberg

JD Vance og Tim Walz er to helt ulike typer.

Kamala Harris gjorde det smarte trekket da hun valgte guvernøren i Minnesota: Populær, godslig, lærer, ivrig jeger, støtter kvinners rettigheter, fotballtrener. En type som vil nå andre velgere enn Harris.

Da Donald Trump pekte ut JD Vance, valgte han en som vil føre trumpismen videre, en aggressiv medhjelper til en ny periode i Det hvite hus. Kritikerne mente Trump burde ha valgt en som fylte ut det republikanske rommet mer.

Election 2024 Debate DEBATT: Moderatorene Norah O'Donnell og Margaret Brennan (t.v.) hilser på Tim og kona Gwen Walz. (Matt Rourke/AP)

En tilsiktet nedtoning fra Vance

Men debatten viste at JD Vance var et smart valg for Trump. Han forsvarte og presenterte Trumps politikk bedre enn Trump selv. Eller – han snakket på en annen måte. Og han sa ikke MAGA (Make America great again) en eneste gang.

I realiteten presenterte Vance seg som Det republikanske partiets neste presidentkandidat. Og at Trump kanskje er innerst inne er litt irritert, selv om han er fornøyd med utfallet av debatten. For Trump tåler ikke at noen som er lik ham er flinkere enn ham.

Demokratenes strategiske team hadde nok forventet en hardtslående MAGA-Vance. Men han viste en annen side enn den han har vært på konservative talkshows de siste ukene. Han framsto som vennlig, høflig og kom ikke med personangrep. En tilsiktet nedtoning som virket overraskende på motparten.

Walz famlet i starten, bedre etter hvert

Det syntes at JD Vance har stilt til hele 59 intervjuer siden han ble visepresidentkandidat. Det er 55 flere enn Walz.

Tim Walz var ukomfortabel og famlende, særlig i første del. Han strevde med å gjøre flere ting samtidig: Svare på moderatorens spørsmål, få inn en folkelig fortelling fra hjemstaten Minnesota og snu tilbake til en kritikk av Vance og Trump. Det var en krevende øvelse.

Walz klarte ikke å vri seg unna en løgn om at han hadde vært i Hongkong under opptøyene på Den himmelske freds plass i 1989. Det hadde han ikke, og det pinlige øyeblikket blir nok brukt for hva det er verdt av Trumps folk.

– Jeg har ikke vært perfekt, og noen ganger er jeg en dumskalle, sa Walz.

Mens Vance klarte seg bedre da han ble konfrontert med sine tidligere svært negative uttalelser om Donald Trump.

Election 2024 Debate KONE: JD. Vance fikk støtte fra sin kone Usha etter debatten natt til onsdag. (Matt Rourke/AP)

En jobb: Ikke ødelegg for sjefen

Tim Walz var best på slutten av debatten, da han presset Vance på om Donald Trump tapte valget i 2020.

Visepresident-debatter er vanskelig, selv om de har én jobb: Ikke ødelegg for sjefen. Velgerne stemmer jo etter hvem de vil ha som president, ikke han eller hun som er nummer to. Så kandidatene må balansere forsiktig: De må for all del unngå å snuble i egen argumentasjon, samtidig få inn slag mot motstanderens «sjef».

Begge klarte seg på dette området, selv om presset var stort. Dette ble kalt den viktigste visepresidentdebatten på mange år. Løpet er så tett at alle bevegelser teller.

Både 40 år gamle Vance og 60 år gamle Walz har bakgrunn fra de viktige vippestatene i Midtvesten, hvor utfallet av valget kan avgjøre hele presidentvalget. Tiden vil vise om debatten har påvirket velgere i det hele tatt.