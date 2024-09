I Dagsrevyen tirsdag fortalte Fredrik Solvang at han skulle ha besøk av Olaug Bollestad i Debatten. Han sa at «Bollestad ikke vil gå stille i dørene» og at hun ville ta et oppgjør med partiet. Han fortalte også at Bollestad mente hennes egen nestleder hadde vært «grunnleggende illojal» mot henne. De fleste som så dette innslaget må ha forventet et generaloppgjør.

Da Bollestad begynte å snakke virket hun samlet, rolig og forberedt. Hun fremsto på mange måter som den romslige politikeren vi kjenner henne som. Men underveis i forklaringen ble det vanskelig å følge Bollestad resonnementer.

Bollestads mange fortellinger

Hun fortalte både at hun ble presset ut gjennom sommeren og at hun selv valgte å gå som leder. På sin folkelige måte fortalte Bollestad at hun på et punkt var så langt nede at hun sa hun ville gå av som leder. Men i setningen etter fortalte hun at hun egentlig ikke ville. Dette er menneskelig. Mange vil kjenne seg igjen i en slik fortelling.

Like fullt er det heller ikke vanskelig å forstå at denne typen kommunikasjon er forvirrende og svært vanskelig å avkode for alle som skulle ha henne som leder eller følge hennes strategier. En partileder er den som skal stake kursen. Det må de gjøre både når det stormer og de får kritikk for lederstilen. Slik Bollestad selv gjorde rede for på Debatten, greide hun ikke engang å stake ut kursen for seg selv. Det er ikke rart at hun skapte forvirring blant dem hun skulle lede.

Hennes framstilling av det som har skjedd var så intrikat og full av detaljer, datoer og hopping fra et tema til et annet, at det må være vanskelig for mange TV-seere å følge denne saken. Da er det ikke vanskelig å forstå at det ble vanskelig for mange av dem som skulle følge hennes ordre fra dag til dag.

Ikke noe generaloppgjør

Mye kan sies om hvordan varslene ble håndtert. Her kan man åpenbart kritisere nestlederne og generalsekretæren for at de ikke var tydelige nok. Først var det bekymringsmeldinger som senere utviklet seg til et varsel. Men det er også viktig å huske på at denne kritikken rettet seg mot deres egen leder. En person som skulle lede dem, men som ikke maktet det. En leder som sa på Debatten at hun beklaget dersom hun ikke hadde tatt til seg tilbakemeldinger.

Det som er sikkert er at det ikke ble det generaloppgjøret mange ventet. De som så Bollestad på Debatten må ha sett en politiker som gjerne vil ha tillit til andre, men som strever med nettopp denne tilliten. En politiker som riktignok har fått seg advokat, men som mest av alt er lei seg. Måten Bollestad framsto i kveld viser hennes manglende evne til å stå i en strategi.

En skute uten skipper

Etter at Bollestad gikk av scenen fikk den sittende lederen Dag Inge Ulstein ordet. Han startet med å fortelle at ingen i partiet ønsket dette. Det er det ikke vanskelig å forstå. Noen vil mene at politikerne rundt Bollestad har framstått både vage og vanskelige å forstå. Det er sant. Samtidig har de lenge seilt i skute uten en tydelig skipper. Det er kanskje ikke så rart at retningen har blitt staket ut underveis.

Dag Inge Ulstein framsto både i Debatten og ellers som en troverdig mann. Han har lenge holdt hardt på at han ikke ønsket å fortsette på Stortinget eller i partiledelsen. Det er det ingen grunn til å tvile på.

Men KrF bør håpe på at han kan snu, gitt situasjonen i partiet er i nå. Ikke minst for å få partiet ut av det uføret det nå er havnet i. Flere i KrF mener han nå er på gli, og Ulstein er kjent for å ha stor ansvarsfølelse. Spørsmålet er om kveldens debatt øker lysten i særlig grad. Ryktene om kupp vil trolig følge ham, i alle fall en stund framover.

Men når alt kommer til at er det slike situasjoner en partileder for et stortingsparti må ha kapasitet til å håndtere. Det maktet Dag Inge Ulstein. Og det var det Bollestad så tydelig viste i kveld at hun ikke maktet.

Olaug Bollestad har vært og er en fargerik, utradisjonell og folkekjær politiker. Det kan ingen ta fra henne. Så er det å håpe at KrF makter å hylle henne for alt hun har betydd i partiet, når den tid kommer. Og at hun evner å ta imot.