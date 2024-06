Som alt annet skal papiravisen dø. En dag. Inntil da skal den leve.

Papiravisen er under press. Dens død er spådd i mange år. Stadig færre abonnerer på papiravis, og de som abonnerer opplever oftere at budet ikke når fram. Mange aviser kutter antall ukedager de gir ut papirutgave. Det skjer så ofte at det har blitt et eget uttrykk i avisbransjen. «Vurderer du å kutte frekvens?» spør avisledere hverandre når de møtes på seminarer og kongresser.

Denne avisuken startet med en tekstmelding fra avisen Dagen. I stedet for mandagsavisa kom det en SMS om at fra nå av ville Dagen bare komme ut på tirsdager, torsdager og lørdager.

Dagen føyer seg inn i en rekke av mange norske aviser som har kuttet frekvens. Det er nemlig blitt svært dyrt å gi ut papiravis. Det er krevende å lage en papiravis seks dager i uken når en bare har noen tusen papirabonnenter.

Overdrevet dødsrykte

Det er i hovedsak lokalaviser som har gjort dette før Dagen. De fleste store norske aviser på riks- og regionplan satser på seksdagersavis i overskuelig tid framover. For dem er det et lønnsomt produkt mange lesere vil ha. Unntaket er Dagsavisen, som i fjor gikk over til bare tre papirutgaver i uken.

Spådommene om papiravisens død er mange. Jeg har kommet med dem selv. For åtte år siden var jeg med i en gruppe som planla en mulig nedleggelse av papiravisen i Dagbladet i ukedagene. Men Dagbladet kommer fortsatt ut på papir seks dager i uken. Det er ikke mer enn et år siden de kunne markere en liten oppgang på papir. Det er langt mellom de sanne profetene i mediebransjen.

Men rosenrødt er det ikke. Papiravisen er truet. Papiropplaget går ned for de fleste aviser, papiravisen er blitt mindre lønnsom, og mange opplever at avisbudet uteblir.

Hvorfor gjør ikke Vårt Land som Dagen, og kutter antallet papiraviser?

Iphone til frokost

Jeg har brukt nesten hele mitt yrkesliv på å lage nettaviser. Det er der framtiden er. Jeg elsker nettaviser. Men jeg elsker papiravisen også. Det er noe helt eget å legge den fram på bordet. Det er som å stikke hodet ut av vinduet og trekke dagens første pust med frisk morgenluft. Iphone til frokosten blir aldri det samme.

Jeg bruker lengre tid på tekstene når jeg leser på papir. Det er færre distraksjoner. Jeg leser saker jeg neppe ville klikket på på nett. Og som avisleder ser jeg også at de som holder papiravisen bruker lengre tid på å lese vårt journalistiske produkt, enn de som bruker nettavisen.

Kundesenteret vårt har denne våren blitt ringt ned av fortvilte og frustrerte abonnenter som ikke får avisen. Mange har også sendt meg e-post. Jeg skjønner frustrasjonen godt. Hva er det som skjer? Har Vårt Land-ledelsen latt papiravisen i stikken? Sannheten er det motsatte. Dette er et viktig spørsmål for Vårt Land.

Vårt Land har ingen konkrete planer om å kutte i antall dager vi gir ut papiravis —

Budkaos

Avisombæring i Norge har alltid vært et slags spleiselag i avisbransjen. Vi er et langstrakt land med få innbyggere og mange aviser. Da må man samarbeide på kryss og tvers av aviser og aviskonsern. For Vårt Land er dette en spesielt krevende øvelse. Vi er en av Norges minste riksaviser, men vi har abonnenter i alle landets fylker og de fleste kommuner, og de skal ha fersk avis seks dager i uken.

Denne våren har det gått et lite jordskjelv i norsk avisdistribusjon. Amedia eier mange norske lokalaviser. De solgte nylig all sin avisbudvirksomhet til Schibsted, som eier mange av Norges største riks- og regionsaviser. Før dette salget la Amedia ned avisbrudruter i ganske store deler av Norge. Avisombæring i disse områdene er forsøkt erstattet av nye ordninger, der staten bidrar med midler. Det er mange ruter og fraktruter som skal legges om.

Jeg kunne skrevet side opp og side ned om alle endringene som har skjedd på avisbudfronten de siste månedene, men la oss gjøre det kort og enkelt: Akkurat nå er det dessverre litt kaos. Det er begrenset hva Vårt Land får gjort med det.

Vi tar det på det største alvor. Ombæring av papiravisen er en av Vårt Lands aller største utgiftsposter. Konsernet som eier Vårt Land har et eget selskap som er dedikert til å distribuere papiraviser ut til bud i hele Norge. Der jobber noen av Norges dyktigste distributører for å sørge for at du skal få din papiravis hver dag. Det er deres yrke og spesialitet, og de er stolte over yrket sitt.

Det står altså ikke på innsatsen, men resultatet er for mange lesere likevel ikke tilfredsstillende denne våren. Det beklager vi. Vi håper det blir bedre til høsten, når nye selskaper og nye bud har fått kjørt seg inn litt.

Budrutene er like lange selv om antall papirabonnenter er lavere

Alle andre dager skal vi leve

Ombæring av papiraviser er vanskelig og dyrt. Når stadig flere velger digitale abonnement blir det enda dyrere. Budrutene er like lange selv om antall papirabonnenter er lavere. Østerdalen og Sognefjorden blir ikke kortere i takt med nedgangen i papiropplaget.

Så hvorfor gjør ikke Vårt Land som Dagen, og kutter antall dager i uken papiravisen kommer ut?

Den dagen kommer nok, men ikke i år. Vårt Land har ingen konkrete planer om å kutte i antall dager vi gir ut papiravis. Det kan skje raskt, men det kan også ta lengre tid enn mange medieprofeter tror. Mitt beste tips er at Vårt Land kommer til å kutte i antall papirutgaver en gang mellom 2025 og 2520. Hvem vet når dagen kommer? Foreløpig har vi en lønnsom papiravis, og våre lesere setter stor pris på den.

Framtiden er digital. Nye generasjoner forventer ikke en papiravis til frokostbordet. Det er digitalt Vårt Land får nye abonnenter, og der vokser vi raskt. Men jeg tror ikke nettavisen blir bedre hvis vi kutter ut et godt og lønnsomt papirprodukt som svært mange abonnenter fortsatt vil ha.

Den dagen vi ikke greier å lage en god papiravis seks dager i uka, eller papiravisen går ut over produktet på nett, da blir det kutt. Fram til da satser vi på på å lage en best mulig avis både på nett og papir.

Som forfatter Per Olov Enquist sa: «Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.» Slik er det også for Vårt Lands papirutgave.