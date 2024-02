Diktatorer har som regel et rulleblad som gjør at de ikke har noen andre steder å gå

Vi ser det i sporten og vi ser det i politikken: Makt er ikke lett å gi fra seg. Det viser seg enten man heter Putin, Xi, Trump, Bach, Infantino eller Ceferin.

Norges fotballpresident Lise Klaveness prøvde denne uka å forhindre at Uefa-president Aleksander Ceferin endret på reglene slik at han kunne forlenge sin presidenttid ut over de tre periodene som reglene tillater.

Moralsk motstandskraft

Det skal vi komme tilbake til. Men først: Her er det ikke nødvendigvis Norge som sitter med den overlegne moralske motstandskraften mot maktens korrumperende kraft.

Nordmannen Anders Besseberg, som var president i det internasjonale skiskytterforbundet fra 1992 til 2018, sitter nå tiltalt i Buskerud tingrett for å ha tatt imot bestikkelser i form av klokker, biler og prostituerte fra russiske myndigheter og fra sponsorer.

Flere av vitnene i rettssaken har sagt at Besseberg gjorde mye bra for skiskyting som president, men at han satt for lenge og at han gradvis ble mer enerådende og i lomma på russerne.

Den pågående rettssaken er et forstemmende bakteppe for VM i skiskyting som går i Nove Mesto fram til neste helg.

Ti skritt tilbake

Norge støttet at sloveneren Aleksander Ceferin ble valgt til president i det europeiske fotballforbundet i 2016 da forgjengeren Michel Platini måtte gå på grunn av korrupsjon. Reglene sa da at Ceferin kunne sitte i maksimalt tre perioder.

På Uefa-kongressen denne uka klarte Ceferin å få gjennom et forslag om å utvide presidenttiden med en periode til, slik at han kunne sitte til 2031. Til alles overraskelse trakk han likevel sitt kandidatur i etterkant, og begrunnet det med hensynet til familien. Kanskje hadde kritikken, blant annet fra den norske fotballpresidenten Lise Klaveness, gjort inntrykk.

«Dette vil være ti skritt tilbake», sa hun i forkant av regelendringen. Hun fryktet at det samme skulle skje i Uefa som i Fifa, der president Gianni Infantino har endret statuttene slik at han kan sitte til 2031.

Infantino ble for øvrig valgt da forgjengeren Sepp Blatter måtte gå på grunn av korrupsjon. Blatter satt som FIFA-president i 17 år, og hadde 17 år som generalsekretær samme sted før det.

Diktatorer har som regel et rulleblad som gjør at de ikke har noen andre steder å gå — Lars Gilberg

Diktatorskolen

Velinformerte Andreas Selliaas, som driver nettstedet idrettspolitikk.no, rapporterer at Den internasjonale olympiske komite også arbeider for å endre statuttene slik at den 70 år gamle tyskeren Thomas Bach kan være president på ubestemt tid. Han har allerede sittet i tre år mer enn han ble valgt for i 2013.

Bach liker å sitte på ærestribuner sammen med politiske ledere som Vladimir Putin og Xi Jinping. Kanskje har han lært noe av dem – eller de av ham?

Vladimir Putin har for lengst fjernet begrensningen på hvor lenge en president kan sitte i Russland. Den tidligere direktøren i det hemmelige politiet har vært sammenhengende statsminister eller president fra 1999, altså 25 år.

Fram til april 2021 sa grunnloven i Russland at en president kunne sitte ved makten i maks to perioder. Men Putin endret på reglene slik at han nå kan sitte til 2036. 71-åringen må bare gjennom en prosedyre som skal forestille et valg i neste måned.

Rulleblad

Hans nære allierte i Kina, president Xi Jinping (70), har styrt verdens mest folkerike land eneveldig siden 2012. Også Xi har fjernet den konstitusjonelle begrensningen på hvor lenge han kan sitte. En av dem som gratulerte ham med dette grepet, var USAs tidligere president Donald Trump:

«Han er nå president på livstid. Og han er storartet. Jeg syns det er flott. Kanskje vi prøver det her en dag», uttalte Trump ifølge Dagbladet.

Selv ble Donald Trump vraket av velgerne etter sin første periode. Han gjorde flere forsøk på å endre valgresultatet, men hans egen visepresident Mike Pence satte konstitusjonen først og forhindret at Trump fikk fortsette mot folkeviljen.

77-åringen forsøker nå å bli president igjen. Og han legger ikke skjul på at han vil bruke makten til å endre på reglene. Det er ikke så vanskelig å forstå. Trump trenger all den immunitet et presidentembete kan gi ham fra alle rettssakene som står i kø.

Der er han på linje med de fleste diktatorer. De har som regel et rulleblad som gjør at de ikke har noen andre steder å gå.