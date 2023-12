Den nyvalgte SV-lederen Kirsti Bergstøs klare tale om Kjell Inge Røkke fikk det til å rykke i hele det norske kommentariatet. På SVs landsmøte i vår sa hun setningen som vil bli husket av mange: «Røkke ranet kysten og stakk av til Sveits. Han kan ryke og reise». Hun fikk applaus fra sine egne, men ble behandlet nærmest som en raring i norsk presse. Noen lurte på om Bergstøs direkte tale vil føre til et fall for SV. Andre mente dette var 70-tallsretorikk.

SV med knallmåling: Stikker av med troløse Ap-velgere

Også i forkant av landsmøtet var det flere som mente at Kari Elisabeth Kaski ville være en bedre SV-leder. Mer lik Kristin Halvorsen, men kompromissorientert og langt mer spiselig for større grupper. Flere pekte også på at Audun Lysbakken hadde utviklet seg til å bli en strålende retoriker og mente at Bergstø ville slite med å overta hans rolle som SV-leder.

En av tingene som trolig gjør Kirsti Bergstø så populær er at hun framstår ekte.

Over 12 prosent

Men nå er den samme Kirsti Bergstø i ferd med å gjøre SV til et ganske stort parti. På Vårt Land og Dagbladet sin siste måling fra Norstat ligger SV på 12 prosent i starten av desember. Dersom denne målingen var valg, ville partiet har gått opp hele 4,4 prosentpoeng siden forrige stortingsvalg høsten 2021, som ga SV en oppslutning på 7,6 prosent. Slik Vårt Land skriver på nyhetsplass i dag er det lenge siden SV har sett denne typen oppslutning på målinger.

At SV nå gjør det så bra handler både om at særlig Ap, men også Sp ikke når gjennom som styringspartier. Men det handler altså også mye om Kirsti Bergstø selv. Hun har appell på venstresiden. Der befinner det seg også mange kristen-velgere, og en del av dem setter pris på hennes åpenhet om sin kristne tro.

Arven etter Hanna Kvanmo

En av tingene som trolig gjør Kirsti Bergstø så populær er at hun framstår ekte. Hennes uttalelser om Kjell Inge Røkke bar bud om nettopp dette. Hun sa det mange mener både langs kysten og andre steder tenker og mener: At Røkke har gjort seg rik på andres folks harde arbeid og deretter tatt med seg rikdommen til Sveits. Selv om mange kommentatorer synes denne uttalelsen var komisk og litt gammelmodig 70-tallsretorikk, så framsto det for mange som både ujålete og rett på sak.

Heller enn å sammenligne Bergstø med Kristin Halvorsen, er det trolig mer interessant å sammenligne henne med SV-høvdingen Hanna Kvanmo. Hun var parlamentarisk leder for SV fra 1977 til 1989. Hun var en markant og særegen politiker og var en av Norges mest populære politikere i denne perioden. Hun var kjent for sine kvasse og treffende replikker og hun var aldri redd for å kalle en spade for en spade. Også hun kom fra Nord-Norge og tok med seg den direkte formen som mange synes er så befriende med folk nordfra.

Det bør ikke overraske noen at SV og Bergstø tar særlig mange velgere fra Ap, men også fra de andre rødgrønne partiene Sp og Rødt. Men akkurat nå henter Bergstø også grupper med velgere fra både KrF og Høyre. Et parti som går så mye fram som SV gjør nå, har en tendens til å hente velgere fra mange.