Valgkomiteen i Ap jobber nå intenst for å skape en enstemmig innstilling til Aps landsmøte om tre uker. De har ingen lett jobb. Denne valgkomiteen har en av de mest krevende oppgaver i Aps historie når det gjelder å innstille en ny ledelse. Meningene er mange, sterke og spriker i alle retninger. Det nye laget skal forsøke å løfte partiet fra historisk dårlige målinger. Det Ap trenger nå, er et stjernelag.

Flere krever ny partisekretær

Helt fram til de siste ukene lå det an til at valgkomiteen ville gjøre små endringer i dagens ledelse. Den populære og dyktige Tonje Brenna skulle foreslås til den tomme nestlederjobben. Resten av partiledelsen kunne bli sittende. Det kan fortsatt skje. Men mye har skjedd i Arbeiderpartiet de siste ukene. Blant annet er det blitt klart at store deler av partiet ønsker å skifte ut partisekretær Kjersti Stenseng.

Flere peker på at partiorganisasjonen ikke fungerer godt nok for et parti i regjering. De fleste ønsker at partisekretæren og partikontoret skal være en slags korrigerende motvekt og politikk-utvikler for en regjeringsfløy i et parti som er opptatt med daglig drift av et land i urolig krisetid. Mange peker på at Stenseng ikke har maktet dette. Andre peker på at Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre i sin tid var en av Norges alle mest populære politikere, men at han ikke lykkes på samme måte som statsminister. De mener han ikke har en organisasjon rundt seg som spiller ham god. Sagt med rene ord: At han ikke har en partisekretær som greier å gjøre partiet i stand til denne jobben.

En fersk måling fra TV2 viser at halvparten av Aps velgere mener Stenseng bør skiftes ut. Både ringerunder som Vårt Land, TV2 og NRK har gjort viser at et stort antall av tillitsvalgte ønsker seg en ny partisekretær. Flere aktuelle navn blir nevnt. Noen av dem er Helga Pedersen fra Finnmark, Jan Christian Vestre fra Rogaland, Halvard Ingebrigtsen fra Trøndelag/Viken, Ida Maria Pinnerød og Frode Alfheim fra Nordland. Ulike folk i Ap mener disse kandidatene vil kunne bygge større entusiasme og gjøre partiorganisasjonen til mer av et politisk verksted enn dagens partisekretær.

Ingen ro med Stenseng

Det blir jevnlig sagt at Stenseng ikke har noen motkandidat. Men det er på ingen måte riktig. Fra noen hold blir det dessuten sagt at det vil gi ro i partiet dersom hun fortsetter. Det er i beste fall en ønsketenkning. Dersom valgkomiteen skulle komme til å innstille Stengseng for en ny periode blir det trolig hverken ro eller et sårt tiltrengt løft i engasjement.

Det ser heller ikke ut til å være en samlet valgkomité bak Stenseng. Slik det ser ut nå skal det en kraftig hestehandel til før en samlet valgkomité stiller seg bak henne. Derfor er et scenario at hun selv trekker seg. Men akkurat nå er så mye i bevegelse at det er vanskelig å spå hva som vil skje i dagene som kommer. I Ap er det også sterkt konserverende krefter.

Men dersom Stenseng skulle forsvinne ut av kabalen kan mye skje. Valgkomiteen vil måtte sette sammen Ap-ledelsen på nytt, og også nestleder Bjørnar Skjæran kan forsvinne ut.

Argumentet om en evig «kronprinsesse-strid»

Dersom Aps ledelse skal tegnes på nytt er det kun to personer som med rimelig stor sikkerhet vil bli valgt eller gjenvalgt på årets Ap-landsmøte: Jonas Gahr Støre som leder og Tonje Brenna som nestleder.

Hvem som skal bekle den andre nestlederposisjonen er det knyttet langt større usikkerhet til. Flere navn svirrer i partiet. Hadia Tajik og Jan Christian Vestre er to av dem. Begge tilhører Arbeiderpartiets A-lag. De har stor politisk innsikt og de er gode i debatt. Derfor er det også flere som vil ha dem begge i ledelsen.

Men fra Trøndelag og Akershus er det åpen skepsis til Tajik. Det at Tajik og Trond Giske sto mot hverandre i perioden rundt varsler-saken mot Giske, blir holdt mot henne. Noen mener at hun er konfliktorientert. Dette blir sagt selv om Ap-ledelsen selv slo fast at Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Men det rareste argumentet som blir brukt mot Tajik som nestleder, er at hun og Brenna vil bli stående i en evig «kronprinsesse-strid» fordi de er to dyktige, kvinnelige ledere.

Burde lære av Høyres talentbygging

Kanskje burde Arbeiderpartiet ta en titt på Høyres dyrking av talenter. Noe av Høyres suksess handler om nettopp dette, noe de også har gjort over tid. Denne rausheten har gitt partiet et vell av gode debattanter og partibyggere. Oppbyggingen av politiske talenter fra ulike deler av partiet gjør at Høyre har fått den brede og folkelige appellen som Ap har mistet. Kanskje viser denne frykten for en «kronprinsesse-kamp» fram en gammeldags og utdatert kultur, som er en viktig grunn til at det går dårlig med Ap.

For ser vi på både Tajik og Vestre, er de åpenbart blant partiets beste, sammen med Brenna. Likevel er det ting som tyder på at Tajik ikke kommer inn i ledelsen. Trolig har hun større sjanse til sentralstyret og en statsrådspost.

Både Vestre og Brenna har stor formidlingsevne og skaper begeistring. Tajiks evner er også unike, hun har erfaring, gjennomslagskraft og forstår styring.

Valgkomiteens rolle

Det store spørsmålet hvordan valgkomiteen og dets leder LO-leder Peggy Hessen Følsvik ser sin rolle. Kanskje mener de at de skal skape ro i partiet. Kanskje tenker de at det best oppnås ved å beholde dagens ledelse og supplere den med Brenna. Men det de ikke forstår, er at dette vil gi Brenna alt ansvar for å fornye partiet og skape velgervekst.

Når den gamle ørnen i norsk politikk har mistet halvparten av sine velgere og strever et sted mellom 15 og 20 prosent oppslutning, er ro en altfor lav ambisjon.

Arbeiderpartiet trenger en ledelse der alle de fire rollene er fylt med partiets aller beste folk. Folk som både kan skape begeistring og som har troverdighet når det gjelder gjennomføring. Se for deg laget slik: Støre, Brenna, Tajik og Vestre. Sistnevnte som partisekretær. Det ville vært et stjernelag.

Men selvsagt kan frykt for endring, redsel for «kronprinsesse-kamp» og kniving mellom landsdeler gjøre valgkomiteen engstelig. De kan gå for en innstilling de tror skaper mest mulig ro. Og så kan Ap la Tonje Brenna slite livet av seg som partiet eneste fornyelse. En ting er sikkert. Dersom det skjer vil Erna Solberg og hennes stjernelag lene seg tilbake og følge forestillingen med popkorn fra første rad.

