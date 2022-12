Derfor kjem Hadia Tajik tilbake

Kraftfull, sjølvsikker og full av ambisjon.

Det var slik eit samla korps av politiske journalistar oppfatta Hadia Tajik då ho heldt gjestetale under det årlege julebordet i Stortingets presselosje førre veke. Ho var den som fekk klart mest applaus for talen, der ho mellom anna sa at det var inspirerande korleis Audun Lysbakken «hadde gått av som statsråd for deretter å bli partileiar».

Den grundig førebudde talen var ikkje til å misforstå. Her vog Tajik orda på gullvekt for at publikum – dei som til dagleg dekker norsk politikk i media – skulle vite at ho var på veg tilbake.

Viss det ser ut som, høyrest ut som og oppfører seg som ein politikar som ikkje er ferdig – så er det sannsynlegvis ein politikar som ikkje er ferdig.

Dei siste vekene har Tajik gjort fleire store intervju, der ho mellom anna har opna opp om stormen som førte til at ho måtte gå. Det var «eit hardt smell i asfalten», men no har ho reist seg att. Vel så mykje har Tajik brukt mediemerksemda til å peike på behovet for ny og sterkare sosialpolitikk for Ap: Viss framtida til partiet skal vere på over 15 prosent, må dei treffe dei som slit betre. Kraftfulle grep mot den aukande fattigdommen i landet må vere øvste prioritet.

Ledig arbeidskapasitet

Mellom anna har Tajik bidrege til nytenking om barnetrygda, som ho meiner Arbeidarpartiet bør auke og skattlegge – slik at den treff dei som treng det mest betre.

Det folk likevel har bite seg mest merke i, er formuleringane om framtidige ambisjonar. På spørsmål frå Dagbladet om Tajik ser for seg nye verv – no som ho «berre» er vanleg representant på Stortinget – svara ho: «Altså jeg har masse arbeidskapasitet og så er jeg glad for de vervene jeg har».

Meir tydeleg kan ikkje ein politikar som Tajik sei det. Ho kunne like gjerne sagt: Eg er klar, vel meg – eg vil gjere ein viktig jobb for partiet.

Tidspunkt for dei offensive intervjua Tajik har gjort den siste tida, kjem samstundes med at ei rekke politikarar har fått krav frå Skatteetaten om ekstraskatt. Tajik – som bladde opp fleire hundre tusen i ekstraskatt før ho vart tvungen til å gå av som statsråd i mars – har ikkje fått noko skattekrav. Skatteetaten fann rett og slett ikkje noko gale.

Ikkje-sak

Den siste tida har likevel Aftenposten laga fleire saker der avisa problematiserer at ho Tajik har fått dekka ti pendlarreiser til Rogaland sidan april 2019, då ho flytta inn i ei leilegheit med mannen Kristian Skard i Oslo. Tajik får støtte av både parlamentariske leiarar på Stortinget og stortingsdirektøren på at pendlarreisene til heimfylket har vore i tråd med Stortingets regelverk. Tajik meiner derfor at Aftenposten framstiller hennar pendlarreiser til ein verdi av 32.000 kroner på ein feilaktig måte.

Saka er ei ikkje-sak så lenge Skatteetaten har vurdert Tajiks skattemessige bustad til Rogaland.

Det viktige her er Tajiks offensive haldning. Ho er openbert ute etter meir enn å sitte på bakarste benk under møta i Arbeidarpartiets stortingsgruppe.

No som mange andre politikarar får store krav frå Skatteetaten, verkar Tajiks opphavlege skattesak frå i vår av mindre betydning.

Det vert sagt at timing er alt i politikken. Tajiks sak viser det på sitt mest ekstreme.

Innan sommaren

Sjølv om Arbeidarpartiet er delt i synet på Hadia Tajik etter Giske-saka – der tilhengarane av Giske stiller seg kritisk til henne – er det ingen usemje om Tajiks eigenskapar som politikar. Ho er grundig, hardtarbeidande, sylskarp og med stor gjennomføringsevne. Dessutan treng partiet yngre kvinner som kan levere på topp.

Det er fleire moglegheiter for Tajik, når det gjeld posisjonar. Den mest opplagde er å bli henta inn att i regjering.

Det er ingen dristig spådom å tru at Støre allereie no tenker tanken. Det kan derfor skje så fort han får litt meir ro rundt regjeringa eller når Støre skal gjere sitt første kontrollerte statsrådsbytte, sannsynlegvis før sommaren neste år.

Framtidig statsminister

Den andre moglegheita handlar om den pågåande nestleiardebatten i partiet. Kan Tajik returnere som nestleiar, eit år etter at ho måtte gå av? Mange peikar no på Tonje Brenna til den posisjonen, men kanskje treng Støre ein meir omfattande rokade enn som så.

Dersom til dømes Støre tenker tanken på å skifte ut partisekretæren, kan det hende Brenna vil vere ein naturleg kandidat til toppjobben på partikontoret. Ho var kjend som ein sterk generalsekretær frå si tid i AUF. I så fall kan Støre trenge Tajik til nestleiarposisjonen.

Ein annan moglegheit er at Tajik får ei viktigare rolle i Arbeidarpartiets stortingsgruppe, og kanskje den rolla Rigmor Aasrud har i dag som parlamentarisk leiar.

Uansett er Hadia Tajiks namn sjeldan langt unna når Ap-folk skal liste opp dei mest dyktige politikarane i norsk politikk. Fleire har snakka om henne som ein framtidig statsminister.

Spørsmålet då er om partiet har råd til å ikkje bruke henne i ein av sine viktigaste posisjonar.