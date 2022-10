Med Rishi Sunak har Storbritannia fått sin første ikke-hvite statsminister. Det er det all mulig grunn til å feire.

Han er også den første britiske statsministeren med indiske røtter.

I India, som tidligere ble omtalt som selve «juvelen i det britiske imperiet», og hvor indere vant sin uavhengighet for 75 år siden, har Sunak nå prydet forsidene i noen av landets største aviser.

– Først Kamala Harris, nå Rishi Sunak, er den positive beskjeden fra Indias tidligere finansminister P. Chidambaram.

Sunak er også den første britiske statsministeren som er hindu. Dette ga grunn til et ekstra smil under mandagens feiring av lysfesten Divali, hinduismens viktigste høytid. Det var dagen da Sunak ble valgt til ny leder for Det konservative partiet, og da de facto statsminister. Han ble formelt utnevnt til statsminister på tirsdag.

Utnevnelsen av Sunak gjør dette til en stor periode for Mangfolds-Storbritannia: Statsministeren er hindu, kongen er kristen, innenriksministeren er jødisk og ordføreren i London er muslim.

Så om ikke det var nok, kan vi slenge på en historisk statistikk til: Sunak er den yngste statsministeren på 200 år.

Er det et men her? «Yes, of course!»

Rikere enn kongen

Sunak blir statsminister i et land hvor mer enn en av fem i befolkningen (22 prosent) lever under fattigdomsgrensen. Det er 14 og en halv million briter. På grunn av landets nåværende økonomiske krise – inflasjon på over 10 prosent og prisøkning på både energi og mat – sliter de mer enn noen gang med å betale regningene sine.

Statsministeren er hindu, kongen er kristen, innenriksministeren er jødisk og ordføreren i London er muslim

Mannen som skal forsøke å få dem ut av uføra, er ikke bare sannsynligvis parlamentets rikeste mann, han er en av de rikeste i landet. Sammen med kona Akshata Murty, datteren til en av Indias rikeste menn, er han god for over 8 milliarder kroner, omtrent dobbelt så mye som formuen til Kong Charles og dronning Camilla.

Han er også den tidligere finansministeren til Boris Johnson, som ikke var en populær post å holde under pandemien.

Til tross for at Sunak har forsøkt å danne et narrativ om en gutt med minoritetsbakgrunn med to hardtarbeidende foreldre, vil han fortsatt slite med å skille seg fra inntrykket av at de konservative er et parti for de rike og privilegerte.

Det gjør ham heller ingen tjenester at det har blitt kjent at hans kone ikke betaler skatt i Storbritannia for inntekt hun har tjent i utlandet.

[ «Løfter om skattekutt sendte Truss til topps. Det ble også hennes bane» ]

– Stemte ikke på deg

«Well, I didn’t vote for you!», roper en brite til kong Arthur i Monty Python-filmen Ridderne av det runde bord. De samme ropene kommer fra opposisjonspolitikere mot Sunak nå, slik de gjorde mot hans forgjenger Liz Truss. Det var Johnson som vant valget i 2019, og det med bravur.

Opposisjonen vil ha et nyvalg. Det sier Sunak nå er uaktuelt. Hvem kan klandre ham? En ny måling gir Labour en oppslutning på hele 56 prosent, 36 prosentpoeng mer enn de konservative. Et nytt valg ville vært katastrofalt for partiet, og håpet er at Sunak kan snu skuta rundt før det neste planlagte parlamentsvalget i 2025.

Ordet «håpet» gjør en stor jobb i den setninga.

Sunaks mandat som statsminister er tynt. Det hadde det også vært som de konservatives leder, hadde det ikke vært for at Sunak fikk rett i sine advarsler mot de økonomiske planene til Truss. I lederstriden tidligere i år mente Sunak at Truss’ løfter om omfattende skattekutt finansiert av store lån, ville være en meget dårlig idé. Han fikk rett, og Truss måtte gå. Man skal ikke undervurdere effekten av ordene «hva var det jeg sa?»

Det gir inntrykk av en som vet hva han snakker om.

---

Rishi Sunak

Konservativ politiker i Storbritannia.

Tidligere finansminister under Boris Johnson.

Sto mandag igjen som eneste kandidat til partiledervervet etter Liz Truss’ avgang i forrige uke.

Tok tirsdag over som statsminister etter Truss.

Født 12. mai 1980 i Southampton. Foreldrene har indisk opphav.

Sunak blir Storbritannias første hinduistiske statsminister og den yngste statsministeren på 200 år.

Står for en stram finanspolitikk for å takle inflasjon og energikrise.

Kritikere har pekt på hans store private formue og at hans styrtrike kone ikke betaler skatt i Storbritannia.

Gift med teknologiarvingen og forretningskvinnen Akshata Murty. De har to barn.

Kilde: NTB

---