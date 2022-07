Lørdag tok titusenvis av srilankere til gatene i hovedstaden for å kreve president Gotabaya «Gota» Rajapaksas avgang.

Flere av dem kom til fots. Sri Lanka har i flere måneder stått med begge beina planta i en enorm økonomisk krise.

Landet er nesten uten drivstoff. Derfor må kraftstasjonene daglig kutte i strømmen. Landet mangler valuta, og inflasjonen er svært høy. De har suspendert betalingen av syv milliarder dollar i utenlandsgjeld og er ikke i stand til å importere mat, gass til matlaging eller medisiner.

Det rammer alle, men det går aller mest utover de som har minst. FN sier at nærmere fem millioner mangler mat. Det er overveldende tall i et land med 22 millioner innbyggere.

Enorm gjeld

Dette er den verste krisen i Sri Lankas historie, sier flere som bor på øya. Det sier ganske mye, tatt i betraktning at den i nesten 30 år var herjet av borgerkrig. Og derfor har det de siste månedene også vært opptøyer på Sri Lanka. Folk flest reagerer på krisen, men de er aller mest sinte fordi de opplever at myndighetene ikke tar ansvar og gjør noe med den.

Den enorme gjelden skyldes først og fremst to ting. Begge er knyttet til familien Rajapaksa.

Mahinda Rajapaksa var presidenten som i 2009 gjorde slutt på borgerkrigen mellom regjeringshæren og tamilske opprørsgrupper. Det klarte han blant annet ved å bruke store summer på å ruste opp militæret. Lillebroren Gota Rajapaksa – som hadde militær bakgrunn – ble hentet inn som forsvarsminister. Metodene var omstridte, men krigsseieren gjorde begge til superstjerner, i alle fall i deler av landet. Mahinda var den flamboyante av brødrene, det var han som prydet reklameplakatene. Gota var i kulissene.

APTOPIX Sri Lanka TÅREGÅSS: Demonstranter ble møtt med tåregass, ifølge lokale TV-kanaler. (Amitha Thennakoon /AP)

Kina-hjelp

Så kom den vanskelige tiden etter freden, og landet skulle bygges opp igjen.

Sri Lanka tok opp store lån i spesielt Kina og satte i gang en voldsom satsing på infrastruktur. Motorveier ble lagt, flyplasser satt opp og store, flotte idrettsanlegg bygget.

Den lille landsbyen hvor Rajapaksa-brødrene kom fra – hvor det bor drøyt 6000 mennesker, fikk en cricketarena med plass til 20.000 tilskuere og flere luksushoteller.

Jeg var i Sri Lanka i 2010. Da var Rajapaksa-hypen på sitt høyeste. Men det tok ikke lang tid før investeringsidyllen slo sprekker. Seks år senere var jeg tilbake. Da hadde begge brødrene gått av, og anklager om både korrupsjon og krigsforbrytelser hang over den tidligere presidenten.

At Rajapaksa-familien skulle komme tilbake til makten i Sri Lanka, ble av flere jeg snakket med, sett på som lite sannsynlig. Samtidig fikk jeg en advarsel: De hadde fortsatt tilhengere. Og ingen glemte at de gjorde slutt på krigen.

Sri Lanka Economic Crisis FORTSATT STØTTE: Sri Lankas tidligere president Mahinda Rajapaksa har fortsatt betydelig støtte i deler av befolkningen. (Eranga Jayawardena/AP)

Brødrene kom tilbake

I 2019 stilte Gota Rajapaksa til valg og ble ny president. Kort tid hentet han inn Mahinda som statsminister. Siden er brødrenes lillebror Basil blitt finansminister.

Samtidig ble landet rammet av flere tragiske hendelser. Terrorangrepet i påsken 2019 – hvor 253 personer ble drept av en terrorgruppe knyttet til IS – tok knekken på turistindustrien. Året etter kom koronapandemien. Og i 2022 har også Sri Lanka fått merke effekten av Ukraina-krigen: Matprisene skjøt raskt i været.

Mange på Sri Lanka gir Rajapaksa-brødrene skylden for den situasjonen landet er kommet i. I april avsatte Gota sin egen bror Mahinda som statsminister, om mulig for å prøve og vinne folkets gunst. Han hentet i stedet inn den litt mer populære veteranen Ranil Wickremasinghe. Også finansminister Basil Rajapaksa har gått av. Likevel har det gått fra vondt til verre på ferieøya.

Sri Lanka Economic Crisis GIKK IKKE FRIVILLIG: Flere har krevd Gotabaya Rajapaksas avgang som president. Lørdag 9. juli stormet demonstranter hjemmet hans. (Eranga Jayawardena/AP)

«Okkuperte» togsett

Gota Rajapaksa har slått hardt ned på opptøyene. Politi og sikkerhetsstyrker har flere ganger brukt tåregass og vannkanoner. Natt til lørdag innførte også politiet portforbud, for å begrense omfanget av den varslede demonstrasjonen dagen etter. Og kanskje trodde de også at demonstrantene ikke ville komme, når de ikke hadde drivstoff som kunne frakte dem dit. Men i stedet svarte folk med å gå. I sosiale medier er det lagt ut flere bilder og videoer som viser store folkemengder på vei fra nabobyene til Colombo. Andre var kreative. Lasteplan og biler som faktisk hadde drivstoff, ble fylt til randen. Og togsett skal ha blitt «okkupert», ifølge AFP.

I Colombo stormet de presidentpalasset til Gota Rajapaksa – under slagordet «GotaGoHome». Dette skjedde til tross at store sikkerhetsstyrker var hentet inn for å beskytte ham og at det skal ha blitt løsnet varselskudd.

Gota Rajapaksa flyktet, men skal være i sikkerhet, melder tjenestemenn. Hva som skjer på Sri Lanka, er høyst uvisst. Wickremesinghe kalte inn til hastemøte, men demonstrantene har også krevd hans avgang. Gota derimot har dobbelt statsborgerskap. Derfor ender han fort i USA.

Vi trenger en Mandela, skrev flere på Twitter før presidentpalasset ble stormet. Nå ser det i alle fall ut som folket har kvittet seg med Gota Rajapaksa.