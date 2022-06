Dagen alle burde gått i Pride ble paraden avlyst

Han satte ned bagen, tok opp et av sine to våpen, og begynte å skyte. Kort tid etter var to personer truffet av dødelige skudd, og 21 personer var såret. Øyenvitner sier skytteren konsentrerte seg om mennesker utenfor et populært utested for homofile i Oslo.

Rask respons fra politi og sivile på stedet gjorde at gjerningsmannen ble stanset etter kort tid. Politi med skjold tok opp posisjon for å beskytte folk mot eventuelle nye angrep.

Terroren rammer oss igjen

Det er forferdelige scener som skildres fra Oslo sentrum natt til lørdag, men de er dessverre altfor gjenkjennelige. Masseskytingen kommer bare 11 år etter Breiviks terrorangrep i 2011, og tre år etter at Philip Manshaus drepte sin egen søster, og var nær å få gjennomført et massedrap på barn. Det er mye terror på kort tid for et lite land, og det er vanskelig å ikke se disse hendelsene i en sammenheng.

Den terrorsiktede, Zaniar Matapour (42), er norsk statsborger med bakgrunn fra Iran. Han er kjent for politiet fra før på grunn av flere straffesaker, og har vært i PSTs søkelys på grunn av koblinger til et ekstremt islamistisk nettverk. Ifølge TV 2 er han tidligere diagnostisert med paranoid schizofreni.

Trusler og vold mot skeive

Det er sjokkerende og forferdelig, men dessverre på ingen måte overraskende, hvis målet for skytingen var Pride og skeive. Det er fortsatt en gruppe svært utsatt for trusler, vold og hat. Det eventuelle motivet til den siktede er skrivende stund ikke kjent, men terror og psykiatri vandrer ofte hånd i hånd.

42-åringen knyttes til et ekstremt islamistisk miljø. Vanlige muslimer har like lite ansvar for islamistisk terror som Frp hadde for sitt tidligere medlem Anders Behring Breiviks handlinger, eller som læstadianerne hadde for Philip Manshaus angrep. Samtidig blir det heil feil hvis frykten for marginalisering av muslimer hindrer oss i å ta et nødvendig oppgjør med de negative holdningene mot skeive vi finner i mange innvandrermiljøer.

Ord som sprer frykt

Kritikere av Fri og Pride skal heller ikke på noen måte stilles til ansvar for en forbrytelse begått av en mulig psykisk syk mann med kontakter til ekstreme islamister. Gjerningsmannen, hvis han var strafferettslig tilregnelig, må selv bære ansvaret for sine grusomme handlinger.

Samtidig, når slike tragedier rammer, må alle tenke gjennom hvilken offentlig samtale man er med å skape. Det en sier påvirker ikke bare en selv, og ord kan få en annen effekt enn den de er ment å ha. Kjønnsdebatten er en debatt der ordbruken hos enkelte aktører er hard.

Tidligere i Norge har vi sett hvordan dehumaniserende og polariserende retorikk gir grobunn for hat. Organisasjonen Fri har noen synspunkter mange ikke deler, men de fører en helt legitim og åpen kamp med demokratiske virkemidler.

Likevel fremstilles de av enkelte som del av en slags verdensomspennende konspirasjon. Hvor har vi hørt den historien før? Ordbruken er til tider svært problematisk, og egnet til å skape frykt og en følelse av utenforskap hos en sårbar gruppe. Det siste er viktig å huske på nå. Skeive har en grunn til å være redd.

Enkelte konservative kristne har gitt uttrykk for at de er blitt en mer marginalisert gruppe enn homofile. Det er ikke en riktig analyse. Det er riktig at konservative kristne definitivt får mye hard og til tider usaklig kritikk. Men det er de skeive som rammes av vold, drap og hatkriminalitet. Det er ikke sammenlignbart.

Det en sier påvirker ikke bare en selv, og ord kan få en annen effekt enn den de er ment å ha

Stanset av vold

En parade som har sitt utgangspunkt i en protest mot vold og maktmisbruk mot homofile, blir stanset på grunn av vold. Er det en dag en markering av mangfold og likeverd virkelig trengtes, så var det denne lørdagen i Oslo.

Oslo Pride og Fri har derfor oppfordret hele Norge til å vise sin solidaritet med skeive hjemme og i sitt nabolag. Den er en oppfordring vi alle bør følge, ikke minst for å gi et bidrag til å dempe den frykt mange vil føle etter helgens grusomheter.

Hvis Pride var målet for masseskyteren, viser det med all tydelighet hvor viktig det er at alle tar et oppgjør med diskriminering og hat mot skeive. «I dag er vi alle AUF-ere» ble det sagt etter 22. juli. 25. juni, den dagen vi alle burde gått i Pride, ble paraden avlyst.