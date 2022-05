Når alle tenker på andre, tenker Tyrkia på seg selv

Man kunne først tro at Tyrkias sterke leder bare var stor i kjeften da han før helgen sa at «Skandinavia er som et gjestehus for terrororganisasjoner». Da Ibrahim Kalin, talsmann og utenrikspolitisk rådgiver for president Tayyip Erdogan etterpå sa at det ikke betydde at Tyrkia ville blokkere natoutvidelsen, var vi beroliget. Enda mer trygge var vi da Nato-sjef Jens Stoltenberg mente at dette kom til å ordne seg.

Men alt dette var før Erdogan gjentok at Tyrkia ikke var interessert i å få med Sverige og Finland i alliansen.

Motviljens bakgrunn

Presidentens motvilje har en bakgrunn. Mange kurdere har søkt asyl i nordiske land, særlig i Sverige, og Tyrkia ser motvillig på at de får ytre seg fritt. Det kurdiske arbeiderpartiet Partîya Karkerên Kurdîstan (PKK) står på terrorlisten til Tyrkia, men også på EUs og USAs lister.

Også bevegelsen rundt Fethullah Gülen blir betraktet som fiender av Tyrkia. Gülen-nettverket blir beskyldt for å ha et stort ansvar for kuppforsøket i 2016. Norge har gjennom årene gitt beskyttelse både til kurdere og til Gülen-tilhengere.

Erdogan krever å få utlevert seks såkalte gülenister fra Finland og ti fra Sverige, ifølge NRK.

Tyrkia hevder at noen av dem som har søkt asyl i nordiske land er terrorister. Derfor benytter han anledningen til å få tak i disse, og krever til sammen 30 tyrkiske asylanter utlevert – både fra Sverige og Finland, ifølge NTB.

Begge landene har sagt nei til utleveringer.

«Et spørsmål om nasjonal sikkerhet»

President Erdogans manøver sier noe om hvordan Tyrkia ser på sin rolle i Nato, en forsvarsallianse som fungerer etter slagordet en for alle, alle for en.

Vel vitende om at ingen nye land slippes inn uten at alle land er enige, benytter han anledning til mele sin egen kake. For – som talsmann Kalin peker på – «vi betrakter dette som et spørsmål om nasjonal sikkerhet for Tyrkia».

I en allianse som er bygget på – og som har sin styrke i militær solidaritet – er det utrolig at et land og en leder som Erdogan setter egne behov framfor fellesskap, som Nato er.

Et bakteppe av krig

En utvidelse av Nato fra 30 til 32 land er en forsterking av alliansen. Det ville ikke skjedd uten at Russland gikk til krig mot Ukraina. Men dette tragiske bakteppet hindrer ikke Tyrkia i å være selvopptatt.

Det er ikke det at Recep Tayyip Erdogan ikke har fulgt med i timen, eller har misforstått prinsippene i Nato. Dette er nøye gjennomtenkt, og det koster ham ingenting å bli upopulær i alliansen.

Han utsetter seg for et enormt press fra de andre Nato-landene. Sverige og Finland, som onsdag overrakte søknaden til Nato, tror at det hele løses med forhandlinger.

Et signal til Russland

Det er nærliggende å tolke Tyrkias trassige reaksjon på Nato-utvidelsen som et signal til Russland. Tyrkia er kanskje det Nato-landet som har nærest forbindelser til Putins rike. Tyrkia har kjøpt missilforsvarssystemet S-400 av Russland, og de har begge involvert seg i Syrias krig til støtte for president Bashar Assad. Nå sender Erdogan beskjed til Putin: Vi vil fremdeles være venner.

Nå sender Erdogan beskjed til Putin: Vi vil fremdeles være venner

Dessuten kan det tolkes inn i Tyrkias iver etter å være fredsmegler i Ukraina-krigen. Helt fra starten av krigen har Erdogan markedsført seg som mellommann for de krigførende partene. Da er han naturlig nok forsiktig med å bidra til noe som Russland opplever som fiendtlig.

Kommer til å gi etter

Tyrkia kommer trolig til å gi etter og gå med på at Sverige og Finland blir tatt opp i Nato. Da har han likevel fått markert seg som en sterk leder, både utad og innad i Tyrkia. Det kan han høste fordel av når han neste år stiller til valg igjen.

Dessuten kan han hylles av alle som den som løste opp i en floke.

En floke han selv har laget.