En italiensk politiforening protesterer mot at politifolk fikk rosa munnbind. De passer ikke med uniformene og kan skade politiets omdømme, mener fagforeningen.

Vi trenger nye koronanyheter, noen lette også, som denne. Og den om tannlegen, også han italiener, som kom til vaksinesenteret med falsk arm laget av silikon. Han prøvde å lure sykepleieren til å stikke nåla i den falske armen.

Det ble mislykket, oppdaget og rapportert og han har senere tatt vaksinen.

BLÅTT OG ROSA: Gutt eller jente? Det var spørsmålet før hertuginne Kate fødte sitt første barn i 2013 (Kirsty Wigglesworth/Ap)

Overrasket over fargen

Pink Panters, som italiensk politi raskt ble omtalt som, ble sjokkert da nye forsyninger med munnbind ankom politistasjoner i seks byer.

Mange nektet å bruke dem, og lederen Stefano Paoloni for foreningen SAP oppfordrer politidirektøren til å ta grep mot det han kaller et forvirrende fargevalg for FFP2-munnbindene.

Rundt 20.000, eller en av fem, politifolk er medlem i SAP. Det er påbudt med munnbind på alle offentlige steder i Italia, også utendørs.

Paoloni foreslo fargene hvit, blå eller svart passer bedre til de hovedsakelig blå politiuniformene. Han bedyrer at det ikke handler om fargen rosa i seg selv, men om hvordan uniformen framstår. Han mente fargen kunne være med å senke respekten for uniformen og politiet som institusjon.

Delikat blå, sterk rosa

Man kan ikke se bort ifra at politiet synes det krasjer i stil å dekke ansiktet i rosa til blå politiuniformer. De hadde nok reagert like mye om det var gule eller mintgrønne munnbind som hadde dukket opp på politistasjonen. Nå er selvsagt ikke alle italienske politifolk menn, men det er likevel ikke så vanskelig å tenke seg at for noen regnes rosa fremdeles som «jentefarge», eller en litt useriøs farge og dermed ikke gir den samme pondusen og legitimitet til uniformen?

Sånn har det ikke alltid vært. Farger har alltid symbolisert noe, men hva, har endret seg gjennom tidene. I forrige århundre ble rødt forbundet med krigsguden Mars, og var i en periode en guttefarge. Også den lysere utgaven – nemlig rosa.

Rosa var ansett som en sterkere farge, og passet da best til menn: – Blått var jomfru Marias farge og dermed jentefargen, har fargeekspert og universitetslektor Kine Angelo ved Institutt for arkitektur og teknologi på NTNU tidligere forklart til KK.

Ingen enerett

Det var altså ikke så tydelig kjønnsdelt som rosa og blått etter hvert ble. Fargeforskere mener at ingen kjønn hadde «enerett» på hverken rosa eller blått, eller andre farger. Malerier fra 1700-tallet viser gjerne menn i knallrosa klær. En amerikansk kleskatalog fra 1918 anbefalte blått til jenter. Begrunnelsen da var at blått hadde en mer delikat og lekker karakter. Rosa ble anbefalt for gutta fordi «det er sterkere og mer lidenskapelig, fordi den opprinnelig kommer fra rødt». En annen butikk anbefalte riktignok det motsatte.

HVITT: Før var det hvitt som var den foretrukne barnefargen, gjerne til de var rundt seks år. Og kjoler, både gutter og jenter. Hvitt var praktisk, hvit bomull kunne blekes, og kjolene gjorde det enkelt å skifte bleier. Her er Franklin D Roosevelt, amerikansk president, to og et halvt år gammel. (Wikimedia)

Ifølge professor Jo B. Paoletti, som har spesialisert seg på kles- og tekstilhistorie, var det ikke før i 1940-årene at rosa ble en skikkelig jentefarge. Blant annet fordi butikker varehus skjønte markedsverdien av klær til barn, mener hun. Og jo mer jentete en farge var, jo mindre sannsynlig var det at man ville la lillebror arve klær. Resultat: Kjøpe nytt. Det var bra business.

Samfunnet bestemmer en farges betydning. Mange av oss som vokste opp på 70-tallet uten noen gang å bruke rosa, kan ha et anstrengt forhold til for mye av fargen fremdeles. Med kvinnefrigjøringen og protester mot fastlåste kjønnsrollemønstre på 60-tallet forsvant fargen ut, i alle fall i noen miljøer. Såpass at noen varehus i USA to år på rad på 70-tallet faktisk ikke hadde et eneste barneplagg i rosa i sine kataloger.

Det svinger alltid

Men det svingte selvsagt andre veien igjen. Forskeren Paoletti mener det er spesifikt knyttet til da det ble mulig å få vite kjønnet på barnet, en gang midt på 80-tallet. Plutselig var det blått og rosa overalt igjen, strengt fordelt på gutter og jenter. Ikke bare klær, men alt.

– Jeg trodde ønsket mitt om rosa tapet kom innenfra, sa en kollega som vokste opp i ekstrem-rosa-tida.

Den italienske politiforeningen sier at de ikke har noen problemer med fargen rosa, men at det er visse regler for hvordan uniformene kan se ut.

Den italienske politikeren Teresa Bellanova skrev på Twitter at det ikke er noe uverdig ved å bruke munnbind med farger.

– Respekt for uniformen kommer ikke fra fargebruken, men fra oppførselen og arbeidsmåten til mennene og kvinnene som bruker dem, skrev hun.

Og hvis politiet trenger flere støttende argumenter, er rosa en av de dominerende motefargene for menn, våren 2022.