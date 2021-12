Brunskjorter. Gule stjerner. Nål-nazier. Nazi-sammenligninger har spredd seg på den amerikanske høyresiden. Profilerte, men samtidig ytterliggående politikere bruker ord og uttrykk som ellers «bare» har levd livet i kommentarfelt og i deler av vaksinemotstandsmiljøer og selvsagt i konspirasjonsteorier.

Er det mangel på kunnskap, eller er det at de ikke bryr seg om fakta, bare de får argumentasjonen hardtslående nok?

Begge deler gir en vond smak i munnen.

Under et innslag i slutten av november sammenlignet Fox News-profilen Lara Logan Anthony S. Fauci med Josef Mengele.

Fauci er USAs smitteverntopp. Josef Mengele, «dødsengelen», drev grusomme medisinske eksperimenter på fanger i Auschwitz.

Absurde sammenligninger

Lara Logan sa blant annet: «Det folk sier til meg, er at han ikke representerer vitenskap. Han representerer Josef Mengele, nazilegen som utførte eksperimenter på jøder under andre verdenskrig, og i konsentrasjonsleirene (...) på grunn av responsen på Covid, hva det har gjort med land overalt, hva det har gjort med borgerrettigheter, selvmordsraten, fattigdommen – det har utslettet økonomier».

Anthony Fauci har vært skyteskive for republikanere og konservative tv-profiler hele veien. Han er vant til litt av hvert. Men han så nok ikke Mengele-sammenligningen komme. Det er ikke rart, for den er absurd. – Avskylig, var hans kommentar.

Da Auschwitz-museet kritiserte Logan og skrev at dette var et «trist tegn på moralsk og intelektuellt forfall», blokkerte hun dem på Twitter.

Selv om hun ikke har vært på lufta etter dette, er det mange som skriver «I stand with Lara». De mener altså sammenlingingen har noe for seg.

Logan er ikke den eneste som tar i bruk ekstreme virkemidler for å få budskapet sitt fram.

«NÅL-NAZIER»:Politikeren Lauren Boebert har kalt de som går dør til dør for å framsnakke vaksinen som «nål-nazier». (Eli Hartman/AP)

«Medisinske brunskjorter»

Avisa Washington Post har samlet en rekke eksempler på nazi-sammenligninger og mener det har blitt mer og mer mainstream på fra de amerikanske høyresida. Den omstridte og kontroversielle representanten Marjorie Taylor Greene fra Georgia beklaget i juni at hun hadde sammenlignet korona-restriksjoner med nazi-Tyskland. Men bare et par uker senere var hun i gang igjen, og kalte de som ledet Biden-administrasjonens oppfordring til at alle amerikanere burde vaksineres, som «medisinske brun-skjorter».

Politikeren Lauren Boebert har kalt de som går dør til dør for å framsnakke vaksinen som «nål-nazier».

Biden has deployed his Needle Nazis to Mesa County.



The people of my district are more than smart enough to make their own decisions about the experimental vaccine and don’t need coercion by federal agents.



Did I wake up in Communist China? pic.twitter.com/gKXzogwM2C — Lauren Boebert (@laurenboebert) July 8, 2021

En annen mente vaksinepass minte om «nazi-Tyskland i 40-årene». Og Josh Mandel, republikansk politiker fra Ohio, tvitret: «Vi har sett dette før- Nazi-Tyskland registrerte også borgere».

Lista er lang.

Pastoren Rick Wiles er en ytterliggående konspirasjonsteoretiker og vaksinemotstander og har lenge kalt vaksinering et massemord, ledet av «Satans lag på jorda». Han var selv innlagt med korona i fjor.

– Vi gikk til krig mot nazistene. Vi må gå til krig mot disse naziene. Fauci er gal, han dreper folk. Bill Gates er en massemorder. Folk kommer til å dø av vaksinen om et år eller to. Fauci er Amerikas Josef Mengele, sa han nylig.

Wiles er ekstrem. Men jeg tar med eksempelet fordi det viser – nok en gang– at konspirasjonsteorier som har levd i ytterkanten, siver inn i enkelte politikeres retorikk, hos tv- og radioverter med millioner seere og lyttere, og dermed inn i den offentlige samtalen. Om ikke på de store, seriøse kanalene eller avisene. Men det er ikke der mange amerikanere finner og leser nyheter.

Radical right-wing conspiracy theorist Rick Wiles has a message for those who support COVID vaccines: "You are a new Nazi. ... We went to war to stop the Nazis. We have to go to war now to stop these Nazis. Fauci is America's Josef Mengele." pic.twitter.com/EZXNeoSSBE — Right Wing Watch (@RightWingWatch) December 6, 2021

Tilsynelatende letthet

Hva er grunnen til at noen, med så tilsynelatende letthet bruker Holocaust og nazismen i diskusjon om munnbindkrav og vaksinepass?

En ting er generell kunnskap. I fjor kom en studie som viser at unge amerikanere har store kunnskapshull om jødeutryddelsen under andre verdenskrig. Studien viser at 63 prosent av unge voksne i USA (mellom 18 og 39 år) ikke vet hvor mange jøder som ble utryddet under Holocaust. 23 prosent sier de tror at Holocaust er enten en myte, er overdrevet eller at de ikke er helt sikre.

Nesten halvparten av de spurte klarte ikke å si navnet på en eneste konsentrasjonsleir. En av åtte sa at de aldri har hørt om eller var usikre på om de har hørt om Holocaust. Over halvparten sa at de hadde sett nazisymboler enten på sosiale medier eller i eget nærmiljø. Snaut halvparten hadde sett innlegg på sosiale medier og internett hvor holocaust var blitt fornektet eller forvrengt.

Partipolitikk

Samtidig sier det å avvise vaksinekrav og munnbindpåbud med rop om personlig frihet mye om hvor du står politisk og kulturelt i USA. De partipolitiske skillelinjene har vært tydelige hele veien.

Dette unnskylder ikke at profilerte politikere og andre skamløst bruker Holocaust for å score partipolitiske poeng.

Tvert i mot, det gjør det enda verre: Jo mindre kunnskap man har, jo lettere er det å bli lurt og forledet og ta desinformasjon som fakta.

Utah Jewish federation condemns use of syringe swastika at Sunday anti-vaccine protest at Governor's Mansion.https://t.co/yMQCNi88pJ — KSL (@KSLcom) October 5, 2021

– Å bagatellisere og minimere Holocaust er på sitt verste antisemittisme, og i beste fall ignoranse, skrev Utahs guvernør Spence J. Cox. Det var etter at demonstranter møtte opp utenfor guvernørboligen med bannere som viste hakekors laget av sprøyter.

I mange protester også i Europa, har demonstranter brukt den gule Davidsstjernen med ordet «uvaksinert» på.

PROTEST: «Den vil ha oss slik» står det på italiensk. Bildet er fra en demonstrasjon i Italia i sommer. (Marco Alpozzi/LaPresse/AP)

Så når Lara Logan eller Marjorie Taylor Greene slår om seg med nazisammenligninger, sprer de kunnskapsløsheten videre. Og at det ikke er så nøye med hvilke argumenter du bruker. Holocaust blir redusert til en «historie» de kan bruke om munnnbind og vaksine.

Det er farlig, fordi det vitner om latskap – de gidder ikke tenke gjennom ordvalg og historie bare «argumentet» slår hardt nok. Like farlig er ignoransen - at de vet hva de sier, men sier det likevel.

Å bagatellisere forbrytelsene er også en del av det ytterste høyres historieskriving.

Det må politikere være klar over.

