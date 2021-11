«Ei kul kjerring»

Etter at min bekjente hadde uttalt «kul kjerring», svingte han ei usynlig veske i lufta for liksom å illustrere hva han mente. Uttrykket «kjerring» var åpenbart ikke ment som noe negativt. Tvert imot. Mannen jeg snakket med er et godt stykke utpå venstresida og har gått i Pride mange år. Han fullførte med å si: «KrF må ha god råd dersom de ikke velger en slik artig og utradisjonell politisk stjerne».

Appellerer til nye folk

De siste ukene har jeg hørt flere slike uttalelser av folk som aldri har hatt særlig sympati for KrF. I alle fall ikke de siste årene. Det gjenstår selvsagt å se om Bollestads lederskap vil gi KrF et løft på målingene. Men en ting er sikkert: Folk har begynt å kalle Olaug Bollestad for bare «Olaug». De er på fornavn med henne, dersom de ikke bare kaller henne «Fru Larkins». Faktisk er de bitte litt glad i henne. For hun framstår som ei vanlig dame.

Og hun skiller seg fra brorparten av KrFs ledere gjennom tidene, som hadde hatt dress og slips.

Det er befriende at politikere som Bollestad viser at det er mulig å være godt voksen kvinne i politikken. At erfaring og livskunnskap også gjør kvinner aktuelle til toppverv. — Berit Aalborg

KrF mistet kvinnelige velgere

Under årets valg skjedde det et linjeskifte blant KrFs velgere. Fra å være et «kvinneparti» ble KrF et «mannsparti» på velgersiden. Årsaken var ikke at det kom flere mannlige velgere til partiet. Årsaken var at mange tusen kvinnelige velgere forlot partiet. Dersom KrF skal tilbake over sperregrensen er det trolig disse kvinnelige velgerne partiet må ha tilbake.

Det er mulig den store velgerundersøkelsen vil gi oss tydelige svar på hvorfor de forsvant. Men dersom vi ser på hva disse var opptatt av i årene før valget er det noen åpenbare grunner som framstår sannsynlig. Ser vi på de få målingene som finnes om KrF-velgernes abortstandpunkt de siste årene, vet vi at en god del av kvinnene som har stemt KrF er for dagens abortlov, men de ønsker ikke å utvide den til 16 eller 18 uker. Generelt er kvinnelige velgere mer opptatt av sosial rettferdighet, en mer liberal asyl- og flyktningpolitikk og de ønsker generelt tøffere klimatiltak. De er generelt mer opptatt av gode sosiale ordninger.

Den aller viktigste jobben til Olaug Bollestad blir å få disse kvinnene til å stemme KrF. Mange av dem er godt voksne kvinner. Nettopp derfor er det kanskje smartere enn mange i KrF forstår nettopp å velge en godt voksen kvinne som partileder. Ikke minst fordi Bollestad er kjent for sitt sosiale sinnelag.

Godt voksen dame

I disse dager går det en heftig debatt om hvorvidt kvinner over 50 er flaue over sitt utseende. Den svenske samfunnsdebattanten Åsa Lindborg – på 53 år – startet debatten da hun skrev at hun ikke ville vil delta i debatter på TV for å vise hvor gammel hun er blitt. En trist og forstemmende debatt. Men Lindborgs uttalelser treffer åpenbart mange.

Da er det befriende at politikere som Bollestad viser at det er mulig å være godt voksen kvinne i politikken. At erfaring og livskunnskap også gjør kvinner aktuelle til toppverv. Før Olaug Bollestad ble klappet inn som ny leder holdt Trude Brosvik fra Vestland en tale der hun anbefalte Bollestad til ledervervet. Hun avsluttet med en setning som de fleste vil huske: «Man skal ikke tulle med damer over 60».

