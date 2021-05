En rekke KrF-vedtak vil utfordre Erna Solberg

KrFs digitale landsmøte var ikke preget av et ydmykt måtehold, slik landsmøter ofte er i regjeringspartier. Kanskje er bakgrunnen for de dyre vedtakene at få tror Solberg-regjeringen blir sittende til høsten. Da blir det viktigere å få KrF over sperregrensa.

Men det er heller ikke sikkert dette er årsaken. Sannheten er at flere av de dyre vedtakene ble fattet på tvers av innstilling fra eget landsstyre og egen ledelse. Et utålmodig landsmøte tok skeia i egen hånd. KrF er heller ikke det første partiet i vår som har fattet uventede vedtak på sitt digitale landsmøte. Det kan også være et resultat av at mange delegater sitter isolert. Landsmøtet blir mindre samsnakket.

Med disse dyre vedtakene i potten vil det bli høye krav, dersom det blir regjeringsforhandlinger for KrF. Men Erna Solberg vil neppe være særlig fornøyd med prislappen på den totale pakka KrF har vedtatt denne helgen. — Berit Aalborg, politisk redaktør

Ekstra ferieuke til småbarnsforeldre

Uansett vedtok KrF et dyrt stortingsprogram. Da det ble klart at landsmøtet hadde vedtatt ekstra ferie for småbarnsforeldre, konstaterte dirigentbordet: «Innstillingen er snudd, og pengene flyr». Ifølge KrFU vil dette vedtaket koste 7 milliarder årlig.

Landsmøtet vedtok dessuten et løft på tannhelse. Med et knapt flertall gikk de inn for å utrede egenandel hos tannlegen, slik at man ikke betaler hele behandlingen selv. Det er uklart hvor mye dette vil koste, men det forutsetter vilje til et stort økonomisk løft.

Kontroversielle vedtak

Flere av forslagene var dessuten av den kontroversielle sorten for samarbeidspartnerne til KrF. Særlig for regjeringspartner Høyre, men også samarbeidspartner Frp.

Sammen med Venstre krever nå KrF at Norge signerer et FN-traktat om forbud mot atomvåpen. Her engasjerte æresmedlem og tidligere statsminister for KrF, Kjell Magne Bondevik, seg direkte i kampen sammen med ungdomspartiet. KrFU har i flere år kjempet for et vedtak i denne retningen. For Høyre og utenriksminister Ine Eriksen Søreide er dette uakseptabelt. Også generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg har advart mot forslaget. Men etter at vedtaket ble gjort, uttalte KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad at det var naturlig å ta dette opp i nye regjeringsforhandlinger.

[ Bondevik la tyngde inn og vant strid i KrF: Vil signere FN-traktat om forbud mot atomvåpen ]

Landsmøtet krever dessuten at Norge tar imot 5000 kvoteflyktninger årlig, og at det i tillegg skal tas imot 500 migranter fra det som ofte blir omtalt som «nye Moria-leiren» i Hellas. Dette er Frp sterkt imot, men også Høyre vil ta inn betydelig færre.

Dyrt program

Dersom de borgerlige partiene vinner valget til høsten, vil det åpenbart bli noen tøffe runder for å finne felles prioriteringer i en ny Solberg-regjering. KrF-landsmøtets mange små opprør kom på toppen av flere dyre vedtak som både ledelse og landsstyre allerede hadde gått inn for. Et av disse er kontantstøtte for pårørende til eldre. Et annet er en øvre grense på 7000 kroner for de som har flere barn i SFO og barnehage. Et tredje er et eget klimfond til 10 milliarder.

Med alle disse dyre kravene i potten har KrF-Kjell Ingolf Ropstad høye forventninger bak seg dersom det blir nye regjeringsforhandlinger. Men Erna Solberg vil neppe være særlig fornøyd med den totale pakken KrF har vedtatt denne helgen.

[ Vårt Land har fulgt landsmøtet gjennom helgen. Her får du oversikt over debatter og vedtak. ]

[ KrF vedtok ny vri på kontantstøtte ]