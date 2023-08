Trump: Jo flere tiltaler, jo flere heiarop

Denne artikkelen er en analyse av et sakskompleks. Den gir uttrykk for skribentens analyser av situasjonen.

Onsdag samles åtte håpefulle som vil bli republikanernes presidentkandidat til den aller første debatten. Donald Trump glimrer med sitt fravær. Torsdag drar han til Georgia for å melde seg.

Trump er tiltalt på 13 punkter for forsøk på å undergrave resultatet av presidentvalget i Georgia (se faktaboks). Trump har sagt han vil melde seg for politiet i Georgia torsdag etter at han godtok kausjon på 200.000 dollar i straffesaken om valgpåvirkning.

Mange har vært opptatt av dette: Blir det tatt et slikt arrestbilde av den tidligere presidenten, eller ikke? Sheriffen som skal ta imot ham og de 18 andre tiltalte, er klar.

– Hvis ikke noen forteller meg noe annet, skal vi følge normal praksis. Det har ingenting å si hva slags status du har. Vi er klare for arrestbildet, sa sheriffen Patrick Labat til reportere tidligere i måneden.

[ Gutten som ble løftet etter hodet ]

Georgia Election County Audit ÅPENT: Sheriff Patrick Labat i Fulton County i Georgia. (Ben Gray/AP)

Skuffet hvis bilde uteblir

Ved de andre tiltalene, har ikke dette skjedd. Det er ikke sikkert det vil skje nå, heller.

Det vil skuffe Trump-tilhengerne. Bildet av president i «arresten» ville vært full av tung symbolikk, og vil bare understreke hvor urettferdig og politisk motivert heksejakt de mener tiltalen(e) er.

[ Sigrid Rege Gårdsvoll: – Det ser ut for at dynamikken mellom Trump og veljarane hans er som den alltid har vore ]

Og så er det penger å tjene. Ikke bare fra salg av T-skjortene, som Trump-kampanjen hadde laget ferdig før tiltalen om regnskapsfusk i forbindelse med hysj-betalingen til Stephanie Clifford (også kjent som Stormy Daniels) i vår.

Det ble nemlig ikke tatt noe bilde, så de hadde fikset en egen versjon, «The Official Trump Mugshot White Cotton T-Shirt» til 36 dollar.

Bilde av Trump sin t-skjorte (Skjermbilde )

Salg av T-skjorter er én ting. Noe annet er det faktum at når Trump får en ny tiltale, sender folk ham mer penger.

Uka etter hysjpenge-tiltalen, fikk han inn 13,5 millioner dollar.

Dette er fra folk som sender småbeløp, de er svært viktige for kampanjen. Det er trofaste tilhengere som gir det de kan. Trump har mottatt flere titalls millioner på denne måten.

Han har brukt mye av det til å betale advokatregningene sine.

Bildet av president i «arresten» ville vært full av tung symbolikk, og vil bare understreke hvor urettferdig og politisk motivert heksejakt de mener tiltalen(e) er

Tiltalt? Opp på målingene

Hver gang ekspresident Donald Trump blir tiltalt, øker oppslutningen hans. Det liker han også å minne tilhengerne sine om. Meningsmålinger viser at han er langt foran de andre kandidatene som vil kjempe for å bli presidentkandidat.

Men det er ikke bare fordi han er populær at han øker ledelsen.

Det handler også om hvor «dårlig» alternativet er. Spesielt gjelder dette Ron DiSantis, guvernøren i Florida. Han er den mest realistiske rivalen, men likevel milevis bak Trump på alle målinger. DiSantis presenterte seg som et yngre, mer valgbart alternativ til ekspresidenten. Men strategien med å prøve å slå Trump uten å kritisere ham for mye, har ikke gått spesielt bra.

Onsdag møtes de åtte som ønsker å stille i presidentvalget for republikanerne til den aller første TV-debatten. Bortsett fra Trump. Den sendes på Fox News. Trump kommer ikke: «Folk vet hvem jeg er og hvor vellykket presidentperioden min var».

[ Farzana fikk gå på skole: – Jeg skjønte ikke hvor modige foreldrene mine var ]

I en meningsmåling sist uke, svarte 63 prosent av republikanerne at de ønsker Trump vil stille som president igjen. Det er høyere enn fra før tiltalene mot ham kom.

Men målingene viser også at et flertall av amerikanerne totalt sett mener Trump har gjort noe ulovlig og at de ikke vil stemme på ham hvis han blir kandidat i 2024.

DE ANDRE: Disse åtte ønsker å bli republikanernes presidentkandidat: Øverst fra v.: Senator Tim Scott – Sør-Carolina, Ron DeSantis – guvernør i Florida, Nikki Haley – tidligere guvernør i Sør-Carolina, og forretningsmannen Vivek Ramaswamy. Nederst fra v.: Chris Christie – tidligere guvernør i New Jersey, Mike Pence – tidligere visepresident, Doug Burgum – guvernør i Nord-Dakota og Asa Hutchinson – tidligere guvernør i Arkansas. (AP Photo/AP Photo)

---

Trump tiltalt

Trump er den første presidenten eller ekspresidenten som er blitt tiltalt i en straffesak. I tillegg til valgsaken i Georgia, er han tiltalt for brudd på spionasjeloven for å ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter fra Det hvite hus.

Han er også tiltalt for forsøk på å avvise valgresultatet i 2020 og for stormingen av Kongressen 6. januar, samt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med betaling av hysjpenger til pornoskuespilleren Stephanie Clifford (også kjent som Stormy Daniels).

Trump nekter straffskyld i alle sakene mot ham og kaller det en politisk heksejakt.

Kilde: NTB

---

Tjener på å ikke stille i debatt

Sett fra Donald Trumps synspunkt, er det et smart valg å ikke stille til debatten onsdag. Det er så tidlig i kampen om hvem som skal bli presidentkandidat, at mange amerikanere ikke vet hvem alle deltagerne i debatten er. Men alle vet hvem Trump er.

Han har ingenting å vinne på å stille. Det er mer formålstjenlig for ham utenfor debattscenen å fortsette med usannheter om rigget valg i 2020 og at tiltalene kun er politisk motiverte for å hindre at han vinner i 2024.

Så langt har strategien fungert – overfor sine trofaste tilhengere. Et interessant funn i en fersk måling fra CBS understreker hvor lojale de er: Trump-velgerne stoler mer på at det han forteller er sant, enn hva familie og venner, konservative TV-profiler eller religiøse ledere sier.

Og et arrestbilde fra fengselet i Georgia vil ikke minske lojaliteten. Men det er lenge igjen til presidentvalget.