For fem hundre år siden trengte kirken en reformasjon. Et halvt årtusen senere trenger den en rebranding, ifølge «ekspert i klar kommunikasjon», Peder Tellefsdal fra Arendal.

Nå ønsker han å hjelpe menigheter og kristne organisasjoner å øke sine medlemstall og treffe et moderne publikum, og har derfor selv gitt ut boken Rebranding The Church, en bok skrevet på engelsk for, ifølge han selv, å nå et større marked.

---

Tellefsdal (selfpublishing.com)

Sakprosa

Peder Tellefsdal

Rebranding The Church

185 sider, selfpublishing.com 2024

---

Jeg må ærlig å innrømme at jeg ikke helt vet hvordan jeg skal gripe denne boken an, eller denne teksten om boken.

Tellefsdal vil gi enkle svar på store og komplekse spørsmål. Han gir svaret på hvorfor kirken i vesten sliter i form av tre punkter fra et kommunikasjonsperspektiv. Så beveger han seg åpenbart ut på altfor dypt vann i teologiens verden – og uten redaktør – når han skal forsøke å løse kirkens problemer ved å en rekke ganger og på ulike måter forklare hva evangeliet er og hvordan dette kan pitches i markedsføring.

Markedsføringspakke

Det er også vanskelig å kun vurdere boken i seg selv, fordi den så tydelig er en del av en markedsføringspakke. Allerede før teksten starter med et sitat av Amazon-grunnlegger Jeff Bezos, er det en reklame med en oppfordring om å gå inn på Tellefsdals nettside og laste ned gratis ressurser.

Denne oppfordringen gjentas en rekke ganger, helt i tråd med rådene fra artikkelen Hvordan styrke din merkevare: 12 kraftige fordeler med en bok, som finnes på selfpublishing.com – hvor Tellefsdal gir ut sin bok. Her kan vi lese at det å kalle seg forfatter styrker sjansen for medieeksponering og foredragsvirksomhet, gir økt tillit i markedet og fungerer bedre enn et visittkort.

Lite mystikk

I boken forteller Tellefsdal sin historie. En «all in»-type som etter hvert tok avstand både fra tro og bedehus. Han fikk bare A-er på markedsføringsstudiet, og var både populær som politisk rådgiver og blant damene. Han ble kalt «Party Peder» og klatret i PR-bransjen. Men det ble for mye, og etter år med et grenseløst liv fikk han på en samling for Anonyme Alkoholikere et møte med både nåden, Gud og seg selv.

Ett av de mange problemene med boken er de veldig forenklede årsakssammenhengene

Dette har han også fortalt på et TEDx-møte i Arendal, og videoen har 1,7 millioner visninger på YouTube. Dette foredraget nevner han en rekke ganger som et godt eksempel, og det følger også qr-koder slik at leseren lett kan se det selv.

Tanken går til historien om den bortkomne sønn, i Lukas 15. Men også til kvinnen ved brønnen, i Johannes 4. Som blir avslørt av Jesus, men som drar tilbake til landsbyen for å fortelle alle om hva hun har opplevd: «Kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Kristus?»

I motsetning til hos kvinnen, er det ikke rom for mange spørsmålstegn eller mystikk i Tellefsdals evangeliseringsmetode. Kommunikasjonen skal være klar, tydelig og konkret. Ifølge Tellefsdal er kirkens problem at den ikke har fokusert nok på sitt kjernebudskap, sitt unike brand, som jeg tror han mener er nåden.

Her tenker jeg at Tellefsdal er inne på noe, og kommer med gode utfordringer til kirken.

«Dårlig value proposition»

Ett av de mange problemene med boken er de veldig forenklede årsakssammenhengene. Grunnen til tomme kirker er det samme som han selv ble offer for da han ble den bortkomne sønn: «The church had a bad value proposition and didn’t do its job communicating what was possible for me, so I ended up going ‘all in’ in another direction. Looking back, the reasons are evident. There was little message clarity; to this day, Christian people I know – long-time Church attendees – have trouble uniting ‘God’ and ‘Jesus’.»

Jeg ser for meg en litt sliten gjennomsnittsprest eller pastor i en norsk gjennomsnittsby, som i lang tid har opplevd stagnasjon eller nedgang i oppslutning for sin gjennomsnittsmenighet. Hun er eneste eller en av få ansatte, men har kanskje en ivrig fyr med erfaring i næringslivet i styret sitt, med sans for marketing.

Disse vil av Tellefsdal få vite at med hans metode er det kanskje mulig å «øke mengden engasjerte medlemmer med 50 prosent og antallet nye medlemmer med 25 prosent i løpet av 12 til 18 måneder». De vil få høre at del tre av boken vil gi dem «alle strategier og verktøy som er nødvendige for å himmelhøyt øke sjansene for å nå hjertene og sinnene til moderne, vestlige mennesker».

Så hva er Tellefsdals metode?

Kameleonkirke eller skilpaddekirke?

Jeg tror ikke det vil være lett for gjennomsnittspastoren å gjenfortelle, bortsett fra at det er en lang liste med ting Tellefsdal mener hun bør gjøre, som både er veldig viktige og ikke så kompliserte.

De må ikke være den ulne og liberale kameleonkirken og heller ikke den harde og fordømmende skilpaddekirken, men den tydelige og frimodige løvekirken. De må gjøre skriftemål trendy igjen og øve på heissamtalen. Og forresten: Disippelgjøre menigheten.

Samtidig er det verdt å lytte til Tellefsdal engasjement og nød

Dessuten vil pastoren få høre at det er avgjørende at hun bruker seg selv i kirkens markedsføring og bygger sitt personlige brand, særlig gjennom å ha en consistent presence på sosiale medier – for er man ikke der i 2024, eksisterer man ikke, ifølge kommunikasjonseksperten. Vekkelsen som kommer må bli ledet av strategiske kommunikatører, sier Tellefsdal.

Snarvei til motløshet

Vekkelse gjennom markedsføring er ikke en ny tanke, men det er en dårlig en. Jeg mener at markedsførere har sin rolle i kirken, men de må aldri lede den.

Tellefsdals metode er også snarveien til nok en runde med motløshet og utbrenthet når den litt slitne pastoren og hennes ivrige styremedlem erfarer at heller ikke oppdatering av menighetens nettsider eller menighetens «why» var det som skulle til.

Samtidig er det verdt å lytte til Tellefsdal engasjement og nød. Jeg er enig med han at evangeliet om Jesus er verdens beste nyheter, og kirken trenger og bør ha rom for slike som han, både PR- og Party-Peder. Men vi trenger ikke lese hans bok, selv om den kan forhåndsbestilles for bare 0,99 USD på Amazon.com.