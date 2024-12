Med årene har jeg blitt en av de surmagede som blir irritert når julemarsipanen kommer i butikken i november, eller vent, nå ankommer de allerede i oktober! Lillejulaften er jeg allerede kvalmende lei. Da har jeg i nesten to måneder alt vært eksponert for julenisser, syv sorter, Mariah Carey og gløgg.

Det er lett å tenke seg at mange voksne i dag opplevde barndommens ventetid så urettferdig at de nå, når de selv har makten, skal gjøre som de selv vil. Pynte juletreet tidlig, dele ut gaver hver dag i desember og spise julemat lenge før julen.

Jeg vil ha advent tilbake! Lilla farger, ventetid, avholdenhet og adventsstake. Bygge forventningen sakte opp til et crescendo på juledagene der vi feirer det ufattelige: at Gud ble menneske. Denne eksplosive tanken om at Universets Gud orket å bli kjøtt for å redde oss. Det kan fort drukne i kredittkortovertredelser og kos.

Ironisk nok har jeg fått i oppdrag å anbefale fem juleplater. Jeg har derfor tenkt å foreslå album som gradvis kan lede leserne inn i julefeiringen.

Snart, men ikke ennå

Jazzpianisten Bugge Wesseltofts første soloalbum, It’s snowing on my piano fra 1997, er nok for mange allerede et fast lydspor i desember. Uansett er det et perfekt album å starte med. Wesseltofts andektige lekenhet med tradisjonelle julesanger hjelper oss til å gløtte mot jul. Han danser rundt temaene, rører dem lett og sier på en måte «snart, men ikke ennå».

It’s snowing on my piano passer både for mørke snøløse førjulskvelder, der målet er å roe ned, for eksempel mens du venter i bilen på at poden skal bli ferdig på øving, og som lydbalsam mens du forbereder pinnekjøttet.

Første album

Bugge Wesseltoft

It’s snowing on my piano

1997, ACT Music

Paal Flaata har helt siden Midnight Choir-albumet Amsterdam Stranded vært en av mine favorittvokalister. Som fase to i adventstiden vil jeg derfor anbefale hans siste album fra 2023 I heard the bells on christmas day. Ikke la dere lure av albumtittelen. Selv om den åpner med jule-bangeren «O Holy night», overvelder ikke Flaata oss med søtsaker. Stemmen hans har noe søkende i seg, og inviterer til å sitte ned for å tenke og vente.

Andre album

Paal Flaata

I heard the bells on christmas day

2023, Grappa Musikkforlag AS

Dette er ikke den første juleplaten til Flaata. Allerede i 2006 ga han ut Christmas Island. Det er ingen dårlig overgang fra It’s snowing on my piano, men det siste albumet opplever jeg at har mer lengsel og varierte musikalske uttrykk i seg. Noen ganger glemmer du at det er førjulstid – og noen ganger blir du minnet på det som kommer.

Tradisjon og indie

I desember handler mye om å jage etter den ultimate julefølelsen, jeg er klar over det. Vi ønsker å vekke opp minner fra den tiden livet var mindre alvorstungt. På et eller annet tidspunkt må vi begynne å bake pepperkaker og pakke inn julegavene. Da pleier jeg å sette på Sufjan Stevens Songs for Christmas, utgitt i 2006. Det er i utgangspunktet en samling av fem EP-er som visstnok ble spilt inn mellom 2001 og 2006, og gitt til familie og venner.

Tredje album

Sufjan Steven

Songs for Christmas

2006, Asthmatic Kitty

Her har du tradisjonelle julesanger sammen med noen originale, kledd i indie-drakt. Noe er kanskje dratt i og lekt med for mye for enkelte, men det er uten tvil skatter her for alle. Uansett er det lett å plukke ut favoritter som du kan sette inn i din egen spilleliste.

For min del er det akkurat passe med juleassosiasjoner til at det begynner å putre på riktig varme, uten å koke over.

Optimisme og driv

Jeg skal innrømme at det for meg er et skifte når skoleferien er i gang. Da gires det opp et hakk, og jeg blir litt mer slepphendt og mindre prinsippfast. Jeg gleder meg derfor til å sette på Gjermund Larsen Trios nye plate Christmas Sessions når vi må i gang med å vaske gulvet og bære ved.

Fjerde album

Gjermund Larsen Trio

Christmas Sessions

2024, Heilo

Dette er en flunkende ny instrumental juleplate i en folkemusikkpreget stil. Den har optimisme og driv som drar oss mer mot snø, hest og slede enn mot amerikansk glitter og glamour. Noen vil kanskje få bitte litt «Jul i Svingen» på antennen, og det sier jeg med stor respekt. Gjermund Larsen spiller fele på lydsporene til den populære adventskalenderen, som fremdeles vekker gode assosiasjoner hos mange – slik jeg blir kastet nesten 40 år tilbake i tid hver gang jeg hører intro-musikken til Jul i Skomakergata.

Siste halvdel av nittitallet har vist seg å være en gullalder for gode julealbum

Det er interessant at trioen har plassert Maria Menas «Home for Christmas» midt i albumet, sammen med klassikere som «Du grønne glitrende tre» og «Det hev ei rose sprunge». Det slår meg at det å komme hjem er et gjentakende tema i moderne julesanger. Denne evige lengselen forsvinner ikke.

Femte album

Åsne Valland Nordli

Julekvad

1996, Kirkelig Kulturverksted

I mitt juleplateunivers har vi nå kommet til selveste julaften. Da er det aldri feil å sette på hva som helst av Sølvguttene, men min anbefaling er Åsne Valland Nordlis Julekvad fra 1996. Siste halvdel av nittitallet har vist seg å være en gullalder for gode julealbum. Det var kanskje før artister fant ut at juleplater og turneer var en gullåre og «alle» skulle melke den kuen.

Uansett, Julekvad bærer i seg den kvaliteten at du kan oppleve å være i en kirke i Jerusalem og i Jondal samtidig. Valland Nordlis behagelige stemme blander folkemusikk med et snev av middelalder. Hun drar meg inn i noe hellig og mystisk, til julens kjerne: Pinnekjøtt, og at Gud har steget ned og blitt menneske.