I Gladiator (2000) var alt storslagent og ingenting trivielt: Russel Crowe spilte Maximus, en motvillig oppnevnt general under Romerrikets krig i Germania. Han blir forsøkt drept, familien hans mishandles, brennes og korsfestes - og selv selges han som gladiator. Fra skitne arenaer i ørkenen show-lemlester han seg oppover i voldsunderholdnings-næringskjeden og tilbake til Roma der han gir seg til kjenne for den korrupte skurken med en heftig tale:

…and I will have my vengeance, in this life or the next.

Den både høytidelig og teknisk briljant fortalte historien kunne utmerket blitt en franchise-serie på 2000-tallet, men det er nærliggende å tro at Ringenes Herre og Harry Potter tok den posisjonen.

---

Glatiator 2 (Filmweb)

Film

Gladiator II

Drama/Action

Regi: Ridley Scott

Med: Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington

USA 2024

2 timer og 27 minutter, aldersgrense: 15 år

---

Man finner imidlertid Gladiator-fingeravtrykk i toneangivende kulturprodukter som Sopranos - der en ikke spesielt humanistisk orientert rollefigur viser seg som stor fan, i gladiatorhovedpersonen i Hunger Games og i fargebruken og den høystemte sitatvennligheten til Game of Thrones.

Totalitært

Gladiator var et enormt fenomen, men sett fra en tid der Donald Trump oppildner menneskemasser med oss og dem -retorikk, kaller noen av virkemidlene på et visst ubehag: Helten hylles blindt og unisont, kamera dveler ved «folkets» beundrende blikk. Fakler lyser opp ørnesymboler i jern, statsapparatet beskrives som så ødelagt av korrupsjon at hovedpersonen - «ufordervet av politikk» - må rydde opp. Handlingen er gjennomsyret av farsfigur-tematikk, og årets oppfølger sirkler rundt nettopp arven etter patriarkene.

Det kan synes som en utfordring å bringe et så totalitært fenomen videre i 2024 – i vår æra med demokratier under press, mer følsomhet og synkende optimisme.

«Gladiator II» er mer interessert i kammerintriger, blodsprut og spektakulære kampscener enn politikk og andre verdenskrigs-estetikk

Kanskje en hver tid får den Gladiatoren den fortjener? På midten av 00-tallet var artisten Nick Cave aktuell som oppfølger-manusforfatter, med en historie der Russel Crowes helt skulle fungere som en slags hinsidig soldat, som blant annet forsøker å hindre Jesu fødsel. Ideen ble forkastet – og årets variant er i mange henseender tettere på sin 24 år gamle stamfar, riktignok heftig justert etter nåtidens verdier og bekymringer.

Gladvoldelig galskap

Gladiator II begynner – som originalen – med krigsscener, men perspektivet er snudd: Denne gangen ser og føler vi begivenhetene gjennom øynene de erobrede, ett fritt folk som må gi tapt for de romerske kolonistenes militære overmakt. Man må godta noen manus-beleilige sammentreff: Arve-keiseren Lucius, som var en liten gutt i forrigefilmen, har nå blitt en voksen soldat i nettopp denne byen, og full av raseri over romernes drap på kona, er det hans tur til å kjempe på liv og død i suksessivt større arenaer.

Gravalvoret og den totalitære estetikken fra originalen er langt på vei erstattet med gladvoldelig galskap. Det holdes riktignok en tale om styrke, ære og å finne frem til Romas svunne storhet, men Gladiator II er mer interessert i kammerintriger, blodsprut og spektakulære kampscener enn politikk og andre verdenskrigs-estetikk.

Når keiserfilosofen Marcus Aurelius, som døde tidlig i førstefilmen, bringes på bane, er det for å fremheve at etterkommerne hans er de sanne arvingene til embetet. Det henvises så vidt til de stoiske verkene hans, men bare for å understreke at han er en bedre hersker enn den nåværende keiser-duoen.

Typetegningen av tvillingene Geta og Caracalla er hinsides alle dekadent hersker-karikaturer, og når de fremstår som tegnefilmfigurer, er det kanskje fordi filmskaperne har hentet inspirasjon fra Beavis&Butthead, en grovkornet nittitalls-satire over åndsfattige, underholdningssløvete og ubehøvlede tenåringer.

Tommel opp

Dermed skulle det være mer enn tydelig at Gladiator II først og fremst er ute etter å lage småsprø voldsunderholdning og at den nettopp må bedømmes etter hvor godt den lykkes på dette området.

Og det er i grunnen bare å hengi seg, for deretter gi tommelen opp: Hovedrolleinnehaver Paul Mescal fyller Crowe-sandalene med en avmålt miks av patos, heltemot og inderlighet. Pedro Pascal gir menneskelighet til det som papiret er en temmelig enfoldig rolle.

Gladiator II TYNGDE: Connie Nielsen gir Gladiator II følelsesmessig tyngde, skriver vår anmelder. Hun gjentar rollen fra første film, og har med seg Joseph Quinn som spiller keiser Geta. (Aidan Monaghan/Aidan Monaghan)

Men det er danskfødte Connie Nielsen som gir Gladiator II mest følelsesmessig tyngde: Hun gjentar rollen fra originalen og tolker den med subtilitet, levd liv og varme. Da går det kanskje an å tilgi at Denzel Washingtons glætte overspill går på … troverdigheten løs.

Bavianer og neshorn

Samtidig er dette en film der den 88-årige regissøren Sir Ridley Scott har slått seg løs: Den filmatiske briljansen og selvtilliten gir Gladiator II noe så 2024-uvanlig som actionscener man husker: Det kjempes mot bavianer og neshorn, det er ekte og arena-iscenesatte sjøslag, hele tiden med følelsen av at noe står på spill. Og det er med både virtuositet og et visst glimt i øyet at Scott forener denne fengende moroa med sitater fra Cicero og Vergil og vilje til historisk korrekthet i detaljene.

Og viktigst av alt: Der nesten alle «storfilmer», føles overlessede, forutsigbare og tunge på labben, fyker to og en halv Gladiator 2-timer forrykende avgårde.