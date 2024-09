Albumet Usynlig mørk himmel er Lewi Bergruds beste album! Det sier en del, for han har gitt ut flere gode album. Platas høydepunkt, «Vaggvisa för vuxna (Himmelen inom)» med Peter Hallström, er både en vemodig avskjedssang og en himmelstormende velkomstsang, fra død til liv.

De fleste andre sangene handler om livet her og nå: Det vakre og vanskelige livet, og hvordan vi kan hjelpe og oppmuntre hverandre. Som i låten «En siste mil med meg», hvor Lewi Bergrud synger: En bønn og en tanke som beroliger en urolig sjel», fordi «ord blir for store».

---

Lewi (Grammofon)

Album

Lewi Bergrud

Usynlig mørk himmel

Utgiver: Grammofon AS

---

Håpsvisa, eller håpssalmen, «Når du aller minst forventer det», forteller at det fins noe som kan fortrenge mørket «når natta har fanga deg inn»: At det er dører og hjerter der ute som kan åpne seg.

På den fengende poplåten «Han svarte med vind», synger han: «Jeg sa til Gud, nå har det vært stille fra deg lenge». Før Gud svarer ham med «vind, regn og ord fra en venn». Rett og slett solid bruksteologi, dette!

Kanskje je kan løfte deg

Mannen fra Østre Toten har følgende programerklæring på hjemmesiden sin: «Hold mitt hjerte, je lover det er verdt det, for en vakker dag kanskje je kan løfte deg...» Dette albumet viser at han mener alvor. Slik han også har gjort det gjennom egne konserter og Salmer på pøbb (som han trakk i gang sammen med Thor-Erik Fjellvang).

Uansett hvor og når Lewi Bergrud har opptrådt, har han hatt evnen til å viske ut avstanden mellom artist og mottaker, og i stedet skapt en hjerte-til-hjerte-kommunikasjon, hvor man føler seg hørt og sett.

Det gjelder også sekulære opplegg som for eksempel showet Urbane totninger, hvor han har hatt stor suksess.

Avslutningslåten på Usynlig mørk himmel, «Hos deg alene», er en takk til Gud som står last og brast med oss, uansett hvor mye vi har sviktet – fordi Han elsker oss betingelsesløst. Hele plata bærer preg av at det ikke er troen som holder oss, men Han vi tror på!

En pioner i kristen-musikken

Det 27 låter lange samlealbumet med Jan Groth, en pioner både innenfor norsk rock og kristen populærmusikk, kommer ti år etter hans død. Det vitner om hvor dyktig, dedikert og autentisk denne mannen var både som musiker og forkynner. Men også om hvor slitesterk musikken hans fremdeles er.

Albumet vil foreligge på alle digitale plattformer 30. august. Sønnene Jonas og Stephan har plukket ut sanger de tror faren ville ha foretrukket. Åpningslåten er en live-versjon av Bob Dylans «Man Gave Names To All the Animals», som under arbeidet med dette albumet ble funnet på en bortgjemt harddisk. Dette var en live-favoritt både for Jan og publikum. For en opplevelse å høre den igjen her!

---

Jan (Jan Groth music)

Album

Jan Groth

Best of 1980-2014

Utgiver: Jan Groth Music

---

Jan Groth fortalte meg en gang hvor viktig det var for ham at hans store helt Bob Dylan ble kristen i 1979, og her oser det av takknemlighet til både mannen som synger og Han som ga navn til dyrene. Jan spiller selv Hammond B3, som i likhet med den høyenergiske vokalen, formidles med hjertet utenpå jakka.

Comeback det luktet svidd av

Jan Groth skrev sin første platekontrakt med Manu Music allerede i 1965. Senere fikk han kontrakt med franske Phillips, før han vendte tilbake til Norge og startet Aunt Mary. De fikk store hits med «In the Hall Of the Mountain King» og «Jimi, Janis And Brian».

Da Jan sluttet i bandet, mest fordi han fant det vanskelig å kombinere rock´n roll-livet med sin kristne tro, var det Aunt Marys bassist, Svein Gundersen, som oppmuntret ham til å gi ut en LP-en Good To Know... (Where You´re Going), med kristne tekster. Det ble et comeback det luktet svidd av!

På den nye samlingen rager «Peace Like a River» fra Good to Know-albumet (1980) høyt. «So Glad», fra det amerikanske fremstøtet på Circle of Love (1982), er også bra, men selve albumet ble for strømlinjeformet, og var lite representativt for rockeren Jan Groth.

Ham fikk amerikanerne derimot høre på Roots (1984), med blant annet «Lie Is Not Truth», som er en av hans beste låter. Naturligvis er den med her! Det er også den nydelige balladen «That´s Why I Long For Tomorrow» fra samme album.

Vanskelig å høre uten å grine

Nok en ballade fra øverste Groth-hylle er «Easy To Say I Love You», fra albumet Ready To Ride, utgitt på svenske Royal Music. Sammen med den rocka tittellåten, viste Jan her at han ikke lenger så noe problem med å skrive både kristne og allmennmenneskelige tekster på samme album. Tvert imot så han det nå som to sider av samme sak; at kristentroen og livet som sådan hang i hop!

Det viste seg også i «Carry Me» og «Bridges Or Walls» (begge fra albumet Bridges Or Walls, 2006) og – etter at han ble alvorlig kreftsyk i 2013 – på låtene «Get Back Home To You», «In Your Hands» og «Without You» fra avskjedsalbumet The Writing On the Wall (2016). Alle låtene er med på denne samlingen. I dag er det umulig å høre på sistnevnte låt uten å grine.

Storslagent lydbilde

Synnøve Aanensen har en kraftfull og smidig stemme som kler country og gospel, men også mer klassiskpregede sanger. På The Promised Land får hun utfoldet hele sitt musikalske talent og engasjement. Godt hjulpet av svenske Stephan Berg, mannen bak Carolas «Fångad av en stormvind».

Samarbeidet med ham kom i stand etter en konsert på Öland, hvor Berg falt pladask for Synnøves stemme. Her har han produsert, arrangert og skrevet sju av sangene. Proffe musikere sørger for et storslagent lydbilde.

---

Synnøve (Synnøve Aanensen)

Album

Synnøve Aanensen

The Promised Land

Utgiver: Eget selskap

---

Dette er noe helt annet enn mitt favorittalbum med henne, det countrypregede A Beautifull Life, produsert av Morten Abels musikere Gulleiv Wee og Inge Engelsvoll.

Står fjellstøtt

Likevel imponerer Synnøve Aanensen meg også med dette albumets storslagne pop-uttrykk, hvor stemmen innimellom når de helt store høyder på blant annet «Never Walk Alone», «What a Wonderfull World» og «How Great Thou Art». Det er mektig og smakfullt, og slett ikke svulstig.

Gnisten til å forkynne gjennom musikk har hun fortalt meg ble tent da Aage Samuelsen spurte henne om hun ville synge sammen med ham på et møte i Dalen i Telemark. Da var hun elleve år gammel. Under Alle tiders sanger-suksessen fra Nashville i fjor sang hun sammen med blant andre Emilie Lindberg.

På sitt åttende soloalbum står hun fjellstøtt med et budskap som favner både gudstroen og livet ellers.