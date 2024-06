Skal vi tro Innsiden ut 2, er det Angst – med stor A - som dominerer følelseslivet fra tenårene av. Men hvor gode avgjørelser tar vi når det er engstelse som rår? Og enda viktigere? Hvor blir det av de gode verdiene når angsten får selskap av misunnelse, likegyldighet og forlegenhet?

---

Innsiden ut 2 (Filmweb)

Film

Innsiden ut 2

Animasjon

Regi: Kelsey Mann

Norske stemmer: Line Verndal, Suzanne Paalgard, Dennis Storøi m.fl.

USA 2024

1 time og 36 minutter, aldersgrense 6 år

---

Disney står for nyvinninger

Siden årtusenskiftet har kommersiell film vært gjennomsyret av resirkulering – av fortellinger og skikkelser publikum har et forhold fra før, gjerne helt fra barndommen av. Nyvinningene har kommet fra uventet hold: Fra Disney – som jo var kjent for å skape industri av kjente og mindre kjente eventyr! De siste årene har for eksempel storselskapet utforsket det hinsidige i filmer Coco (2017) og Sjel (2020) og fysikkens minste bestanddeler i Elemental (2023).

Det kanskje friskeste av disse pustene fra Disney er Innsiden ut fra 2015, der en ung jentes følelser bokstavelig talt ble konkretisert. Filmen hadde to parallelle handlingsforløp: Et ytre om å flytte til et nytt sted og finne sin plass på en ny skole. Og et indre plan, der hovedpersonens affekter ble gestaltet av en fargerik gjeng: Sinne var en hissig mann med bart og kortermet skjorte, Redsel en overengstelig funksjonærtype, mens Avsky ble personifisert av en gjennomskeptisk, omstendelig og litt snerten kvinne.

Denne indre historiens viktigste karakter var Glede -som måtte legge ut på en halsbrekkende jakt etter kollegaen Sorg. De trenger nemlig hverandre for å kunne fungere.

Rekordforventninger

Den fiffige vekslingen mellom det indre og ytre var forbilledlig lett å følge – pop-psykologien i Innsiden ut ble aldri for avansert for sitt publikum. Dramatiseringen av et barns indre liv gjorde det enkelt for den minste målgruppen og deres foresatte å konkretisere og snakke om følelser, samtidig som selve tankeeksperimentet ga ekstra bensin til den eksplosive historien.

Og det er temmelig store forventninger til oppfølgeren: Traileren satte rekord i antall visninger for Disney – det gamle toppunktet, satt av Frost 2, ble knust med god margin.

Angsten tar styringen

«Gjør plass til nye følelser» heter det i lanseringen av Innsiden ut 2, der handlingen foregår to år etter originalen. Hovedpersonen Riley har blitt tenåring – noe som forsiktig sagt omstrukturer arbeidshverdagen til gjengen i følelseskontoret. Rileys beundring for eldre ungdommer på ishockey-sommerleir - i kombinasjon med at de nærmeste vennene hennes skal begynne på en annen skole, skaper identitetskvaler og mer komplekse situasjoner.

Og med modningen må de gamle basalfølelsene vike for nye: Det oransje ulykketrollet Angst tar over ledelsen og degraderer Glede - og snart befolkes Rileys sinn av en ikke nødvendigvis konstruktiv konstellasjon av Forlegenhet, Ennui (en ungdomsslig blanding av kjedsomhet og likegyldighet) og Misunnelse. Gamle barnetro-verdier erstattes med engstelig selvhevding og Glede & Co må reise dypt ned i hovedpersonens følelsesliv for å gjenvinne «den sanne» Riley, hun som våget å være barnslig og glad, hun som visste hvem hun var, som trodde på seg selv.

Dypt humanistisk

Som sist er den indre historien eventyrlig - sinnet til Riley visualiseres med umåtelig fantasi. Det oppstår for eksempel en diger kløft inne i henne første gang hun bruker sarkasme – en kløft som vanskeliggjør dialog med både andre og seg selv. Tankestrømmer skildres som nettopp det, en elv der tanker og impulser flyter nedover.

Innsiden ut 2 er dypt humanistisk, den viser hvordan livsendringer og komplekse situasjoner kan føre til mindre heldige avgjørelser. Og at vi alle styres av følelser.

Den fantastiske og fargerike indre historien er i utsøkt samspill med hovedpersonens virkelighet – og får utmerket frem hvor mye som står på spill i det sosiale livet til en trettenåring. Riley er lett å kjenne seg igjen i, samtidig som filmskaperne har utstyrt henne med gjennomtenkt personlighet og preferanser. Slik sett er Innsiden ut 2 dypt humanistisk, den viser hvordan livsendringer og komplekse situasjoner kan føre til mindre heldige avgjørelser. Og at vi alle styres av følelser.

Den viser dessuten hvilket eventyr livet kan være, at det ligger enorme indre dramaer i det hverdagslige. Og best av alt: Filmskaperne forteller ikke bare om følelser, de setter dem i gang. Innsiden ut 2 er enormt emosjonelt engasjerende og historien er uten et eneste dødpunkt.

Vil gå over i filmhistorien

Filmen lærer publikum at man ikke må la angst og andre mindre gode sinnstilstander bestemme hvilke avgjørelser en bør ta. Samtidig rommer den en mer kompleks moral: Mennesker er sammensatte og ikke alltid like rasjonelle.

Dermed kan vi glede oss over en helstøpt og fantasifull dannelsesroman av en film som kommer til å sette standard. Innsiden ut 2 er noe langt større enn en «overbevisende oppfølger». Den vil gå over i filmhistorien som en av de definitive fortellingene om tenåringsangst.

PS: Bli sittende gjennom rulleteksten for en avsløring om Rileys mørke hemmelighet. Den var visst ikke så mørk likevel.