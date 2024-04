Komponisten og tekstforfatteren Ragnar Bjerkreim (66), som både er klassisk musikkutdannet og teolog, speiler et tidløst og høyaktuelt tema: 100 millioner mennesker er i dag på flukt, folk står mot folk, og bror mot bror, slik også Josefs far Jakob stod mot broren Esau, for tiden glimrende fremført av Svein Tindberg i forestillingen Esau og Jakob.

---

Stjernesti (Tremblingrecords)

Musikk

Ragnar Bjerkreim med gjeste-artister og musikere

Stjernesti

Trembling Records 2024

---

Levende fortellinger

Der skuespilleren Tindberg i monologform trekker en parallell fra fortellingen i første Mosebok til dagens konflikt mellom jøder og palestinere og andre «brødrekonflikter», gjør mannen bak Stjernesti det samme gjennom tankevekkende sangtekster til et bredt spekter av musikkstiler. Her er alt fra pop og rock og viser til kirkemusikk og eldre og nyere klassisk musikk og korsang. Bjerkreim syr det sammen på en grundig og variert måte, hvor det er lett å følge tråden i fortellingen.

Mannen bak verket var bare tolv år da han vikarierte som kirkeorganist. Han har nylig sagt at han gjerne skulle ha stått på scenen med en gitar og framført sangene og budskapet sitt, men at han ikke får det til. Det han derimot mestrer er å lage levende musikalske fortellinger i et historisk og tidsaktuelt perspektiv. Han greier også å stable på beina et tallrikt arbeidslag med musikere, sangere og lydfolk som passer perfekt til oppgavene de får.

Hjelper oss å forstå

Sammen med selve musikken, følger også en 82 sider lang bok der Ragnar Bjerkheim stiller spørsmålet: «Korleis finne håp, mot og tryggleik i ei verd som ikkje alltid er til å fatte?»

Etter å ha lyttet meg igjennom CD-ene, og lest boka, hvor de 18 siste sidene er viet den aktuelle bibelteksten fra Første Mosebok, er jeg ikke i tvil: Denne typen fortellinger kan hjelpe oss å bedre forstå hvorfor verden fremdeles er et krigsherjet og utrygt og sted, men også at det fins håp.

Ordene og tonene fra et hørbart helhjertet og engasjert ensemble greier å splintre mørket, og mane frem farger og framtidstro. Men: Verket krever vår fulle oppmerksomhet gjennom hele historien. Å plukke ut enkeltlåter til for eksempel en spilleliste, er en dårlig idé. Da ryker fort tråden. Bildet og budskapet blir unyansert.

Idealistiske og bevisstgjørende konseptalbum som Stjernesti er et kjærkomment alternativ.

Som en film

I «Eg vil gjera byen fin», med Jannike Kruse som solist, befinner vi oss i et bomberom – beskrevet som «helvete». Jeg-personen i teksten har mistet det meste, men har likevel en rest igjen av styrke og mot til å kjempe. I «Hjå meg», synger Sanne Kvitnes: «Like djupt som havet. Like fast som fjellet. Like høgt som himmelen, er du min kjærleik. Å, du mi glede. Modig tok du fatt, ferda di var farlig, gikk gjennom natt til sikker stad.»

Jeg hører budskapet i sangen, men jeg ser det også som en film for mitt indre øye. Ragnar Bjerkreim kan dette: Han har lang erfaring med å tonesette filmer og TV-serier. Thor Heyerdahl, The Kon Tiki Man fra 1990, som ble vist i 50 land, ble gjennombruddet. Stor oppmerksomhet fikk han også med musikken til filmen «Kamilla og tyven» fra 1992, hvor Morten Harket sang låten «Kamilla og Sebastian», som ble en nasjonal pop-hit.

Bibelsk utgangspunkt

Forskjellige dyktige musikere og sangere, som gjennom flere tiår alltid har stilt opp på Bjerkreims produksjoner, gjør det nok i visshet om at han har gode og meningsfulle prosjekter. Det passer bra at Bjørn Eidsvåg er først ut med «Adresse: Jorda», komponert av Bjerkreim, og med en tekst av ham og Ingvar Hovland. Med solid støtte fra blant andre Anja Skybakkmoen (kor), Eivind Aarset (gitar) og David Wallumrød (flygel og orgel), synger saudabuen en melodiøs ballade, hvor teksten minner oss om at vi midt i kriger, jordskjelv og konflikter, fremdeles lever side om side på en planet i et mylder av himmellegemer i universet. En planet som har født oss, bærer oss, og livnærer oss.

Hovedpersonen Josef trer fram allerede i sang nummer tre, formidlet vokalt av Espen Grjotheim i den fengende poplåten «Josef». Vi får høre at Josef blir kastet i brønnen av brødrene sine, solgt som slave, utsatt for et komplott og fengslet, før han gjennom å tolke drømmene til Farao blir en fri og rik mann, som blir satt til å styre folket i Egypt.

Josefs lidelse og kamp for å overleve fortsetter å være et bakteppe i skildringene av smerte, oppbrudd, og flukt til et forhåpentligvis sikkert sted i livet. Tekstene, melodiene, rytmene og arrangementene, utgjør en dramaturgi som holder meg fast gjennom hele historien. Tematikken er tung, tidvis krevende, men også inspirerende og lærerik.

Gjestene leverer

Stjernesti består av 23 sanger sunget av 13 mer eller mindre kjente gjestesolister. Jevnt over gjør alle en solid innsats. I tillegg til Bjørn Eidsvåg, Sanne Kvitnes, Jannike Kruse og Espen Grjotheim, synes jeg Tom Roger Aadland (i den rocka «I pyjamas på Bahamas») og Kristin Asbjørnsen («Natt», «Elva» og «Berre kjærleik», den siste med Anders Berglund), gjør størst inntrykk. Kobbelet av kjente og dyktige musikere leverer også varene.

I en verden hvor mange musikk-konsumenter prioriterer å lytte til enkeltlåter for underholdningens skyld, er idealistiske og bevisstgjørende konseptalbum som Stjernesti et kjærkomment alternativ.