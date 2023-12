I årets kanskje dyreste måned stikker et dypt solidarisk prosjekt seg ut blant juleforestillingene som tilbys. Mens en familie på fire fort må betale over 2.000 kroner på Nationaltheatret, Det Norske Teatret eller Oslo Nye, er Siste stopp: Nordpolen en gratis forestilling ment for lavinntektsfamilier.

Det er et sårt tiltrengt teatertilbud, som nesten har blitt som en tradisjon å regne fra Feil Teater. Etter fjorårets suksess med Nordpolen Magiske Trikketransport som de fikk Heddapris for, inviterer de med på trikketur for tredje gang. Måtte det bli mange fler!

En gratis forestilling for lavinntektsfamilier

Vandring i Narnia-verden

Med en forestilling der det kun plass til 20 publikummere, kjenner man på følelsen av å få være med på noe særdeles eksklusivt. Det hele foregår i en teglsteinsbygning midt mellom industri og høyblokker på Økern i Oslo. I stedet for å bli plassert på tradisjonelle seter i en sal, blir vi tatt med på en vandring rundt i bygget som minner mest om en slags Narnia verden. Her må vi bevege oss opp bratte trapper, balansere over lava og krype gjennom skjulte hull i veggen som åpenbarer nye, eventyrlige rom og verdener.

Fjerner skillet mellom teater og virkelighet

Forestillingen begynner allerede ved inngangen, så tilforlatelig at man først ikke skiller småpludringen blant publikum med skuespillernes replikker. Et grep som helt fra start fjerner litt av skillet mellom teater og virkelighet, og setter kriblende forventninger i sving.

Rammefortellingen dreier rundt 12 år gamle Alva Sørensen (spontant og fint spilt av Alisandra Riber Sparre), som forsøker å komme seg til Nordpolen. Helt siden hun var liten har bestemoren hennes fortalt eventyrlige historier om den magiske trikketransporten som kjører helt hit.

På Nordpolen kan man få oppfylt sitt høyeste ønske, og Alva har et inderlig ønske om at bestemoren aldri skal dø. Når hun ikke fram i tide, kan hun komme til å miste det kjæreste hun har.





REINSDYR: «Lars Halvor Andreassen gjør reinsdyret Randolf til en fryktelig sjarmerende, plastisk og morsom karakter», skriver vår anmelder. (Dag Jenssen/Feil teater)

Trygg bestemorsskikkelse

Som publikum blir vi med på ekspedisjonen, der kranglevorne billettselgere, trikkeskinnetrøbbel og behjelpelige reinsdyr uten retningssans, er blant de mange, fantasifulle ingrediensene som gjør turen både uhyre spennende og høyst underholdende.

Teatergruppa har gjort et lite skup i å få med seg anerkjente Unn Vibeke Hoel (pensjonerte fra Det Norske Teatret) i rollen som bestemor. Hoel har evnen til å spille helt nedpå, med en varme og tilstedeværelse i rollen, som gjør henne til en bestemor for oss alle. Det blir en både morsom og trygg karakter, som er god å ha når man skal geleides gjennom et til tider nervepirrende univers.

Som totalteater er det nære og deltagende uløselig knyttet til konseptet, og dermed også spenningen til å ta og føle på. Noen av de som trosset anbefalt aldersgrense 6 år, så seg nødt til å forlate turen midtveis.

---

FEIL TEATER

Feil Teater er en fri teatergruppe opprettet i 2015.

De sier om seg selv at de har et «lett og lekent teateruttrykk» som fenger «dem som vanligvis ikke oppsøker teatret».

Forestillingene spilles på utradisjonelle steder, som i tomme lagerbygg, bakgårder, hager og leiligheter.

Feil Teater spiller årlig ca. 300 forestillinger for over 25.000 publikummere.

14 av dem som er med i Feil teater er grunnleggere av teatergruppen.

Kilde: feilteater.com

---

Spekket med morsomheter

Scenografien har en imponerende detaljrikdom, der snekkerverksted og rekvisitter spiller opp om troverdigheten i dette underlige universet. Samtidig ser Feil Teater potensialet i enkle virkemidler som røyk og spillet mellom lys og mørke.

Det spennende er hele tiden balansert opp mot et manus som er spekket med morsomheter både i karaktertegning og replikkføring. Lars Halvor Andreassen gjør reinsdyret Randolf til en fryktelig sjarmerende, plastisk og morsom karakter.

Mens Amanda Hedvig Strand er akkurat pass rar og småskummel i rollen som verdens beste hjernekirurg (nord for Polarsirkelen). Her må publikum på et tidspunkt bistå både på operasjonssalen og bli med inn i selve hjernen. Lydhøre skuespillere som er gode på improvisasjon, gjør at det interaktive spillet med publikum glir sømløst.

MAGISK: Feil Teater spiller gratis for lavinntektsfamilier i julen. Det blir det teatermagi av, mener vår anmelder. (Dag Jenssen/Feil teater)

Konklusjonen lukker

Wow-faktoren skapes på kreativt vis fra første stund, mens selve trikketuren som vi kommer til mot slutten, blir forestillingens svakeste punkt. «Siste stopp: Nordpolen» er i likhet med de tidligere juleforestillingene fra Feil Teater, basert på intervjuer med barn. Stemmene deres får vi på øret når vi skyves rundt i trikken med hodetelefoner på, der tanker og ønsker for julen blir til en del av lydkulissene.

Denne gangen er turen for kort til at flere stemmer får tre frem. I stedet blir ett barns tanker om at Gud ikke finnes, som en litt lukkende konklusjon på trikketuren.

Mens sluttscenen på selve Nordpolen fremstår uklar for de minste; Alva innfinner seg med et udødelig-ønske som ikke blir oppfylt, men med en visshet om at man lever evig gjennom minnene. Noen svakheter til tross – er du heldig å få billett, er du garantert en forestilling som lever lenge i deg.

---

TEATER

«Siste stopp: Nordpolen»

Idé, konsept og regi: Vilde Johannessen og Sebastian Skytterud Myers

Manus: Sebastian Skytterud Myers

Scenograf: Tobias Lehrskov-Schmidt

Snekkere: Trond Håvard Gamst, Darius Buczkowski og Pål André Hasselvold

Kostymedesigner: Christina Lovery

Lys, video og plakat: Thomas Gallagher

Skulptur- og installasjonsdesigner: Frida Vige Helle

Musikk: Nils Oortwijn

Lyd: Thomas Gallagher og Sebastian Skytterud Myers

Rekvisitører: Andrea Austdahl og Anne Oortwijn

Maskør: Hege Ramstad

Produsert av Feil Teater i samarbeid med Kloden teater

Spilles til 31. januar 2024

---