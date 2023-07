I boka Tanker om Gud stilles viktige, frekke og vanskelige spørsmål: Hvem skrev ned hva som skjedde med Adam og Eva? Hvorfor eksisterer vi?

Hva er det å synde? Blir Gud glad eller lei seg når vi dør? Hvordan er Guds personlighet? Hvordan kunne Jesus begynne å leve igjen, når han døde? Hvordan begynner man et liv som superkristen?

Tror muslimer på samme Gud som kristne? Hvor ligger himmelen? Kan man røyke og tro på Gud? Kan ikke Gud bare gjøre mirakler for alle mennesker?

Humorist og gudstenker

Svensken Joseph Sverker kaller seg gudstenker. Allerede den presentasjonen forteller oss at her er en teolog som virkelig er oppsatt på å få folk i tale. Ikke et eneste faguttrykk slipper gjennom nåløyet hans uten at han sjekker om det finnes et brukbart synonym som er lettere å forstå.

Forresten «synonym», måtte jeg bruke det? (Slik ville han ha tenkt, og kanskje skrevet et annet ord i stedet.) Og hvis det er et litt spesielt og vanskelig ord han faktisk må bruke, tar han det helt ut og belyser det, så vi får en liten språkopplæring med på kjøpet.

Hvor kommer alle disse spenstige spørsmålene fra? Fra barn, naturligvis! — Marianne Lystrup

Denne boka er nemlig både for folk som er sånn ganske vanlig interessert, men har også noen avsnitt for «nerder». Og hva oversettelsen angår, er den utmerket lojal til oppdraget. Språket flyter lett – og rett som det er med humor.

Hva tenker du selv?

Sverker elsker spørsmål, og boka er bygget opp rundt en hel bråte av dem. Han elsker dem så høyt at han hele veien understreker hvor gode de er, selv om enkelte kan virke nokså sære. Og så understreker han at det er viktigere å stille spørsmål enn å komme med svar.

---

Barn og unge

Joseph Sverker

Tanker om Gud. En bok for nysgjerrige

Oversatt av Lillian Weggersen

Verbum 2023

---

Jo da, han svarer også, men forsikrer leseren om at dette er én mulig måte å tenke på, og at mange andre tenker annerledes. Et og annet spørsmål innrømmer han dessuten at han ikke greier å svare på. Og hele veien prater han med leseren og forestiller seg hvilke innspill de kan ha.

Rett som det er, spiller han ballen til oss: Hva tenker du selv? Han har til og med satt av plass i boka til at leseren kan skrive ned hvilke tanker vi får. Dette, i tillegg til at boka har en luftig måte å presentere teksten på, med egne, innskutte «bokser» av forskjellig slag, vignetter og fargesterke malerier til illustrasjon, gjør den innbydende.

600 barn

Men hvor kommer alle disse spenstige spørsmålene fra? Fra barn, naturligvis! Joseph Sverker har vært leder på en leir med 600 mennesker i barne- og ungdomsskolealder. Her har han hatt ansvar for teologihjørnet under kveldssamlingene.

Ekkoet av disse samlingene høres i boka. For den er ganske pratsom – til den grad at man kan lure på om enkelte avsnitt er hentet fra opptak av samtalene med barna. Litt tøffere redigering kunne med andre ord kanskje ha gjort seg.

Eller, på den annen side, nettopp denne upretensiøse, muntlige stilen er noe av det som gjør at boka er så lettlest og engasjerende.

Forkynner

Det er noe befriende med en forkynner som er så åpen. For det er jo forkynnelse dette, ikke bare saklig drøfting av alt mulig som har med Gud å gjøre. Vi forstår at Sverker er en person med kristen tro som er både prøvet og gjennomtenkt. Men boka er veldig lite dogmatisk. Selv om vi langt uti der får vite at han tilhører en frimenighet, er hans belysning av de mange spørsmålene preget av stor respekt for at vi har en kristenhet med mange ulike forgreininger.

Sverker tar konsekvensen av at vi lever i en tid – og en del av verden – der menneskene setter egen tankefrihet høyt — Marianne Lystrup

Han trekker også inn kirkehistoriske personer og hendelser for å kaste lys over spørsmålene som reises. Det beriker boka på flere måter. For det ene blir vi oppmerksom på at disse spørsmålene er utgamle og har vært møtt på ulike måter opp gjennom historien. Og for det andre får han tatt et oppgjør med en del «vranglære» om kristen tro.

Selvbetjening

Underveis spør jeg meg selv: Taper vi noe når vi forlater den mer vanlige, forklarende, noen ganger belærende måten å skrive om disse sakene på? Hvor blir det av høytiden, opplevelsen av noe absolutt, respekten for det hellige?

Ender vi i en sårbar selvbetjeningskristendom, der man forsyner seg av troselementer man syns stemmer med egne behov og ønsker?

Jeg mener formen hans og budskapet står seg godt også stilt opp mot slik gransking. Han tar konsekvensen av at vi lever i en tid – og en del av verden – der menneskene setter egen tankefrihet høyt. Vi vil ikke pugge «sannheter» andre har drøvtygget for oss. Og takket være Den hellige ånd er det grunn til å tro at slik individuell frihet kan gå fint.

De som leser denne boka – det være seg store barn eller voksne – vil høyst sannsynlig få en bedre forståelse av hva det vil si å være kristen, og kanskje til og med en rikere tro.