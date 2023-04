Heidi Gellein har fått hjertet sitt rørt av Jesus i 40 år. Det har gitt henne mye å dele, og dermed ble andaktsboka Elsket – Når Jesus’ kjærlighet forandrer alt skapt. Gjennom 62 korte andakter, samt åtte dedikerte andakter for jule- og påskedagene, får vi et større innblikk i hva som har skjedd. Hver andakt er en kort refleksjon om liv og tro, løst knyttet til et innledende bibelvers, og avsluttet med en bønn.

Boka fremstår langt på vei som en dagbok for forfatteren. For en andaktsbok kan det være både en styrke og en svakhet. Det gjør den enkel å gå inn og ut av. Dette er ikke abstrakte ideer som krever konsentrasjon, men rå betraktninger som drar oss inn i teksten, ærlige tanker i møte med ekte liv, gjenkjennelige fra vår egen hverdag. I hvert fall et stykke på vei.

Egne tanker

Alle vil nikke anerkjennende til universell tematikk om tro og tvil, identitet, opplevelsen av å ikke strekke til eller rekke alt, eller nødvendigheten av å finne balanser mellom hvile, arbeid og bekymringer. Men når refleksjonene blir mer spesifikke, avhenger verdien av at vi klarer å identifisere oss tilstrekkelig med Gellein selv.

Fellesnevneren gjennom boka er nemlig den sterke «jeg»-stemmen. Utover vage referanser til personer som C.S. Lewis og Joyce Meyer, møter vi få andre i løpet av de 168 sidene. Her er det forfatterens egne tanker i møte med eget liv og bibeltekster som står gjelder.

Og det har verdi. Det er mange viktige tanker her. Samtidig kan en fort oppleve seg avskåret fra den større kristenheten. Der andre andaktsbøker stiller seg på skuldrene av andre forfattere og tradisjoner, med deres resonnementer, salmer og bønner, er det heller fraværende her. Det er heller ikke helt åpenbart hvordan temaene gjennom samlingen av andakter relaterer seg til hverandre, utover å følge forfatterens innfall.

Å åpne denne andaktsboka, er derfor ikke å starte på en reise med en tydelig start og slutt, men mer som en serie med rastestopp. Det er en bok som ikke forplikter. Den kan fint brukes fast over et par uker, for deretter å hvile på nattbordet en måned eller to.

«Fordi jeg fortjener det»

Gellein har også noen enkle, ja, kanskje for enkle forslag. Noen få eksempler: Et kapittel handler om at dersom «vi skal elske vår neste som oss selv», innebærer det at vi må lære å elske oss selv. Når dette tar form av å kjøpe en blomsterbukett eller takeaway-mat til seg selv, fordi jeg er «så unik og så ønsket», og at jeg er «fantastisk», klinger det litt – i mangel på et bedre ord – amerikansk.

Ja, vi er skapt på underfullt vis, men Bibelens budskap er vel strengt tatt ikke at vi er fantastiske? — Daniel Joachim Kleiven

Det gir et ekko av moderne markedsføring-sjargong, som vi har importert til festtaler og ungdomsarbeid. Etter at kosmetikkselskapet L’Oréal, og andre, har fremført budskapet om «fordi jeg fortjener det», har jeg spurt meg selv mang en gang: «Hvordan kan de vite det?» For alt de vet, kan jeg være en fyr som lyver over en lav sko og spenner bein på bestemødre.

Ja, vi er skapt på underfullt vis, men Bibelens budskap er vel strengt tatt ikke at vi er fantastiske? Snarere er det vel slik at våre skyggesider og iboende evne til ondskap er noe vi må kjempe med hele livet. Men at vi kan motta og gi videre Guds uendelige kjærlighet – til tross for dette.

Skal ikke troen forstås?

Vi får også vite at forfatterens måte å lande i troen på, var da «jeg endelig skjønte det – at troen ikke skal forstås – da kunne jeg senke skuldrene og leve med tvilen». Denne erkjennelsen vil komme som en overraskelse for store deler av kirkehistorien. Dersom jeg hadde mottatt slike ord i yngre alder, og jeg vet det er mange som meg, ville de vært skadeskuddet mot troens skrog. Mange faller fra fordi de ikke kan slå seg til ro med at troen «ikke skal forstås», men uten å bli introdusert for den rike, intellektuelle kristne tradisjonen.

Ikke minst vil det overraske Anselm av Canterbury (1033-1109), kjent for mantraet fides quaerens intellectum, tro som søker forståelse. Vi kan ha tro på rasjonelle prosesser, fordi vi kan tro at vi er skapt i Guds bilde. Det vil si at våre nerveceller og synapser bærer en dypere troverdighet fordi de deltar i en imitasjon av noe lignende hva Gud har, en Gud som blant annet er rent intellekt. Dette har vært en stor drivkraft i både filosofihistorien og blant pionerene for de vitenskapelige metodene.

Gelleins grunnleggende tillit til Gud og evne til å ta med Guds perspektiver i hverdagslige situasjoner, er lett å la seg inspirere av — Daniel Joachim Kleiven

Om vi tolker Gellein i beste mening, mener hun kanskje noe slik som at «troen ikke skal forstås … fullt ut». Den bekjennelsen vil nok de fleste vedkjenne seg, og er mer i tråd med at vi ennå ser i et speil, en gåte. Det ville også vært mer i samsvar med at slike andaktsbøker tross alt er forsøk på å hjelpe leseren å forstå troens ulike sider. Men slike formuleringer innbyr til misforståelser.

Noe mangler

Da jeg skulle anmelde Elsket, kjente jeg flere som har uttrykt begeistring for den som andaktsbok. Det er ingen tvil om at hennes fremgangsmåte, med personlige beretninger og enkle bønner for dem som trenger hjelp til å finne ord, er godt egnet til oppbyggelse for mange. Likevel er det vanskelig å unngå følelsen av at noe mangler.

Gelleins grunnleggende tillit til Gud og evne til å ta med Guds perspektiver i hverdagslige situasjoner, er lett å la seg inspirere av, til tross for at budskapene fint kunne fått hjelp av litt system, noen større linjer og viktige nyanser.