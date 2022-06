NÅR KARRIEREN ER PÅ HELL: Den sveitsiske tennisstjernen Roger Federer figurere i Geoff Dyers siste bok: The Last Days of Roger Federer: And Other Endings. Boken tar for seg aldring og svekkelse, akkompagnert av mye annet som Federer kommer over på sin vei. (Kirsty Wigglesworth/AP)