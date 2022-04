Into the woods RØDHETTE: Blant mange gode rolletolkninger, har Ina Svenningdal et spesielt fint nærvær på scenen som Rødhette. En som både lar seg friste av godsakene i kurven til bestemor og sjarmere av ulvens oppmerksomhet, men som også er langt tøffere enn tradisjonelt. (Erik Berg)