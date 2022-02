ET GODT PAR: Oslo Circles og Marianne Beate Kielland er ute med «Lamento». Hvis du likte Oslo Circles’ forrige utgivelse med musikk av Henry Purcell, spår jeg at du vil like denne enda bedre. Den er enda tydeligere spilt og enda bedre programmert, skriver Tore Hegdahl. (Anna-Julia Granberg)