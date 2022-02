Man trenger ikke ha en utpreget kynisk livsanskuelse for å tenke følgende: Disneys strømmetjeneste har blitt nærmest obligatorisk for husstander med barn og/eller ungdom. Nå vil de nå enda større masser og ønsker kanskje å signalisere at de ikke bare står for forsiktig familieunderholdning, men at de – som HBO Max – ikke skyr innhold som kan virke overskridende.

Pam & Tommy oppfyller dessuten flere kriterier som har vist seg nødvendige for suksess: Serien baserer seg på en velkjent historie og har kjente ansikter i sentrum – stjerner som igjen er knyttet til sterke merkevarer som hardrockbandet Mötley Crüe og Baywatch. Historien består av nesten like deler drama, krim og romantikk, mens formen er komedie, av den nokså svarte sorten.

Velkjent

Handlingen er enkel, og den ene delen av den er godt innarbeidet i populærkulturen. Midt på 1990-tallet forelsker tv-stjerne og Playboy-modell Pamela Anderson og den forsofne metalltrommeslageren Tommy Lee seg i hverandre. På bryllupsreisen spiller de inn en sextape som kommer i gale hender og som sprer seg over hele kloden, takket være et nytt fenomen ved navn World Wide Web.

Pam & Tommy gjenforteller denne velkjente historien med vekt på kjærligheten kjendisene imellom, men viser også hvordan det famøse opptaket fant sin vei ut i offentligheten: En forsmådd håndverker bryter seg inn i parets hus og stjeler en diger safe med våpen, klokker, smykker og en umerket Hi8-kassett av merket Fuji.

I parallelle forløp følger vi tittelfigurenes forelskelse, ekteskap og kamp mot distribusjonen av filmen – og snekkerens ønske om å spre og tjene penger på den.

VELKJENT PAR: Midt på 1990-tallet forelsker tv-stjerne og Playboy-modell Pamela Anderson og den forsofne metalltrommeslageren Tommy Lee seg i hverandre. På bryllupsreisen spiller de inn en sextape som kommer i gale hender. (Erin Simkin/AP)

Ydmykelse

Pam & Tommy er altså en komedie, men med menneskelighet og en viss varme. Lily James og Sebastian Stan skaper sammensatte skikkelser av et par det er lett å latterliggjøre og karikere. Pamela Anderson, slik hun fremstår her, er en kvikk og livsglad kvinne som beundrer Jane Fonda, og ydmykelsen hun gjennomgår er effektiv beskrevet.

Sebastian Stan gestalter Tommy Lee mer humoristisk, men med et melankolsk mørke i blikket som muligens er skreddersydd for serien, men som harmonerer dårlig med den ekte Lees mer skøyeraktige og storøyde fremtoning.

Seth Rogen – som også er blant serieskaperne – spiller opportunisten og videotyven Rand Gauthier uten de store fakter og geberder, men på en måte som skaper nysgjerrighet: Hva i alle dager er dette for en fyr?

---

TV: Dramakomedie

Pam & Tommy

Av: Craig Gillespie

Med: Lily James, Sebastian Stan, Taylor Schilling, Nick Offerman, Seth Rogen

Premiere på Disney+ onsdag 2. februar

---

Urhistorie

Er det en «moral» her et sted? Serien er definitivt ikke en kritikk av intime beskrivelser – de bruker den ganske ivrig selv. Det handler snarere om sensasjonsjag og om hvordan livene til hovedpersonene blir definerte av begivenheter de selv ikke ønsker.

Sexopptak på avveie har blitt en gjennomgangsmelodi i mye tv-dramatikk – det er besnærende å bivåne den nesten tretti år gamle urhistorien i en samtid hvor stjerner og legfolk kan iscenesette seg selv på nettet akkurat slik de vil.

Selv om Pam & Tommy fremstår som et underholdningsprodukt som har blitt til i styrerom, makter den altså å romme noe genuint og undrende. Samtidig lener den seg i hardeste laget på den merkevareaktige historien fra virkeligheten – og blir dermed forutsigbar og seig, av og til i grenselandet mot det trettende.

Når galskapen i de tidlige episodene erstattes med advokat-drama, underholdningsjus og velbrukte samlivsdrama-triks, daler oppmerksomheten. Det er dessuten begrenset hvor mange morsomheter man kan lage om at internett var treigt og mindre utbredt i «gamle dager».

Men stort sett gjør komikken i serien det den skal. Pam & Tommy er akkurat sprø og varm nok til at den herved utstyres med en forbeholden anbefaling. Disney+ er forøvrig blant de beste strømmetjenestene når det gjelder filmutvalg, og har følgelig mye å tilby til flere enn Frost- og Star Wars-målgruppen.