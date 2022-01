ØSTFRONTEN: En gruppe tyske soldater tar en pause under fremrykningen mot Leningrad i september 1941. I romanen «Om stein og jord» tar Peter Franziskus Strassegger for seg skyld og erkjennelse. Som botsgang reiser fortelleren til Leningrad for å undersøke og gjenoppleve blokaden. (NTB /NTB)