FORENER: Torbjørn Alfsen (t.v.) og Jon Kleveland tok grep da salmesangen stilnet under korona-nedstengningen av kirkene her i landet. Nå er 28 av eldre og nyere salmer som ble benyttet under nettgudstjenestene i Kristiansand Frikirke samlet på en dobbel-CD. (Privat)