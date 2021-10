EN MODERNE DICKENS: I den ene mursteinstykke romanen etter den andre har Jonathan Franzen, som en moderne Dickens, tatt temperaturen på tiden vi lever i – og løgnene vi forteller oss selv, skriver Hilde Slåtto. Også i «Korsveier» er familien et laboratorium for å utforske et skakkjørt Amerika. (Mary Altaffer/Ap)