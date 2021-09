KJØP ET STORVERK: Den amerikansk-britiske dikteren og kritikeren T. S. Eliot fotografert rundt 1925, noen år etter at The Waste Land kom ut (1922). Langdiktet, som nå er nyoversatt til norsk, regnes som et hovedverk i nyere lyrikk og et uttrykk for etterkrigsgenerasjonens desillusjoner. (Elliott & Fry/NTB/Everett Collection)