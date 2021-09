SIRKLER INN: Daniel Mendelsohn er blant USAs ledende litteraturkritikere. Fascinerende og tydeliggjørende, mener vår anmelder om hans nye bok «Tre ringer», som nylig er utgitt på norsk. I 2017 fikk Mendelsohn mye oppmerksomhet for boken «En Odyssé. En far, en sønn og et epos». ( Henriette Lien Pedersen )