MER KOLSTAD: «To ord for ødeleggelse» er noe av det vakreste jeg har lest på lang, lang tid. Fortellingen har en modenhet som ikke blir baktung eller for flink, men som lyser og er lett, skriver Kjetil Røed om Sandra Kolstads romandebut. Kolstad er mest kjent som musiker og komponist. (ANNE VALEUR)