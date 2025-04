– Vi har, så lenge økonomien vår tilsier at vi kan fortsette med det, en policy om å ikke makulere bøker. Vi selger dem til det er tomt, sa Flamme Forlag til NRK i 2016.

Men nå har det skjedd likevel: Flamme Forlag har makulert bøker, i det de betegner som «lagerreduksjon».

Vårt Land har fått tilgang til og lest e-poster som har blitt sendt fra leder i fagforeningsklubben i Flamme Forlag til forfatterne. Her opplyses det om at det har blitt gjort makulering, også uten at forfatterne har blitt informert.

Ifølge normalkontrakten mellom forlag og forfatter skal forfatterne bli informert om makulering, slik at de har mulighet til å kjøpe opp restopplaget til en billig pris.

Makuleringen har derimot foregått uten en slik kommunikasjon denne gang.

– Veldig beklagelig

Leder i Forfatterforeningen, Bjørn Vatne, bekrefter makuleringen i Flamme Forlag:

– Det er veldig beklagelig at dette skjer.

Han peker til normalkontrakten som står mellom forlag og forfatter. Et punkt går som følger:

«Ønsker forlaget å makulere et restopplag på mer enn 50 eksemplarer, skal forfatteren gis anledning til å overta dette vederlagsfritt mot å dekke eventuelle omkostninger i forbindelse med overtakelsen. Er forfatteren varslet om at restopplaget vil bli makulert og ikke gjør bruk av sin rett innen en måned, kan restopplaget makuleres uten ytterligere underretning til forfatteren», står det i kontrakten.

Det var i forrige uke at Forfatterforeningen ble varslet om at en forfatter hadde opplevd å få makulert bøker uten at dette ble formidlet. Dermed var det heller ikke mulighet for å ta over opplaget som forsvant i lagerreduksjonen. Bjørn Vatne forteller at han foreløpig vet om minimum fire forfattere som har fått makulert mellom 100 og 200 bøker hver.

Forfattere skal få beskjed

– De forstår jo at dette ikke er gjort med vond vilje. Likevel representerer disse bøkene en verdi for dem som potensielt kunne ha overtatt dem.

Vatne legger til at det er rutine å makulere bøker i de fleste forlag, men at forfatter alltid skal få beskjed om det.

– Hvor alvorlig er dette?

– Vi har ikke vært borte i at det har skjedd før. I hvert fall ikke på mange år, fordi det stort sett er et godt system for det i forlagene. Men så vidt vi vet har Flamme i veldig liten grad makulert i det hele tatt tidligere. Så det kan jo skyldes at de rett og slett ikke hadde rutinene på det, slik andre forlag har, sier Vatne.

Han legger til at en del forfattere gjerne vil ta over et restlager før det går til makulasjon. Dette er først og fremst til privat bruk.

– Forfatter kan kun selge dem hvis det ikke konkurrerer med forlagets salgskanaler, og i så tilfelle representerer de også et visst inntektspotensiale.

Ettersom dette er en ny problemstilling, har Forfatterforeningen ingen automatiske sanksjonsveier for dette.

– Her må forlaget rett og slett bli enige med forfatterne om en rimelig måte å kompensere dette på.

Fortsatt bøker tilgjengelig

Forlagsredaktør Geir Nummedal i Flamme Forlag forteller at de fortsatt beholder minimum 50 kopier av hver bok. Men de har ikke endret policy, skriver han i en e-post til Vårt Land.

– Det stemmer at vi har gjennomført en lagerreduksjon. Alle vedrørte titler er fortsatt i salg, og de har ved lagerreduksjonen et minimum på 50 eksemplarer liggende på Sentraldistribusjon, skriver Nummedal.

– Hva slags kommunikasjon har det vært med forfatterne om makulering? Er de blitt informert om dette på forhånd?

– Hvis vi på et senere tidspunkt bestemmer oss for å makulere restopplaget på en eller flere titler, vil forfatter få varsel og mulighet til å overta beholdningen, slik normalkontrakten krever, skriver Nummedal.

– Hva er grunn for makulering?

– Det var behov for å redusere lagerbeholdningen.

– Er det nå en endring i policy?

– Nei, det er ikke en endring i policy. Vi selger fremdeles bøker til det er tomt. Vi trykker nye opplag når det trengs. Alle vedrørte titler i lagerreduksjonen er fortsatt tilgjengelig for salg.

– Hvordan fungerer dette mtp. normalkontrakten med forfattere? Er denne fulgt?

– Dette er svart på ovenfor.

– Kommer dere fremover til å ha en praksis på makulering av gamle bøker?

– Vi går jevnlig gjennom lagerbeholdningen vår, trykker nye opplag ved behov og gjennomfører lagerreduksjon når dette er nødvendig.

Vårt Land forsøker å få svar på noen ekstra spørsmål for å få klarhet i saken. Blant annet har vi spurt om det har kommet reaksjoner fra forfatterne. Disse ønsker ikke Geir Nummedal å besvare.

– Jeg tenker jeg har sagt nok om denne saken fra vår side. Den andre siden av saken får eventuelt forfatterne og/eller Forfatterforeningen (etc.) belyse.

– Da vil du ikke kommentere hvorvidt forfatterne har blitt informert på forhånd om makuleringen?

– Jeg tenker det står seg slik det er, skriver Nummedal.

Ikke et organ mellom forfattere og media

Makuleringen ble kjent for forfatterne før helgen, og det er avtalt møter med forlaget og fagforeningen neste uke.

Ole-Petter Aarnes Arneberg er klubbleder for forfatterne i Flamme forlag gjennom Forfatterforeningen.

I e-postene Vårt Land har fått tilgang til og lest, melder Arneberg at bøker har blitt makulert uten at forfatterne er blitt informert på forhånd.

I en senere e-post, etter at Vårt Land har kontaktet Arneberg, ber klubblederen forfatterne om å ikke gå til media før forlaget selv har fått mulighet til å svare.

«Denne klubben eksisterer ikke som et organ mellom forfatterne og media, og jeg håper at alle forstår at denne saken er konfidensiell inntil videre», skriver Arneberg.

Vårt Land har sett og lest e-postene.

Mange stiller spørsmål

– Alle har rett til å gå til media, men når et medlem tar opp en sak i klubben, så mener jeg ikke at den skal ut i media umiddelbart, sier Arneberg.

Han forteller at han i utgangspunktet ikke ville kommentere saken fordi den er pågående og de ikke ennå har fått rådføring fra Den Norske Forfatterforening. Arneberg legger til at det er snakk om varslere som helst vil være anonyme. E-postene Vårt Land har lest inneholder ingen informasjon om konkrete forfattere, men opplyser forfatterne om problemet på generelt grunnlag.

– Mange stiller seg en del spørsmål rundt det som har skjedd, forteller Arneberg videre.

Før det ble en mediesak ønsket han å få mer oversikt, samt samtale med forfatterne. Sammen kan beslutninger tas om dette skal til pressen, sier Arneberg.

– Kontraktsbrudd er ikke greit

Blant forfatterne Vårt Land ringer, forteller de fleste at de ikke ønsker å si noe inntil videre. Nora Aschim sier imidlertid at hun ikke har sjekket om makuleringen gjelder hennes bøker. Hun tror heller ikke at hun personlig er særlig rammet.

– Hva tenker du om forfatterkolleger som har fått deler av opplaget makulert?

– Jeg tenker at det synd for dem. Det er jo mest et juridisk dilemma, det her. Det er jo kontraktsfestet at man skal bli informert og få mulighet til å få bøkene sine. Her har det jo åpenbart skjedd en svikt som jeg opplever ikke er med viten og vilje.

En beklagelse er på sin plass — Nora Aschim, forfatter i Flamme Forlag

Hun opplever at forlaget tar imot kritikk og frykter ikke for gjentagelse.

– Bør forlaget gjøre tiltak for å gi noe tilbake til forfatterne eller beklage?

– En beklagelse er i hvert fall på sin plass. Kontraktsbrudd er ikke greit, så det skal ikke skje, sier Aschim.