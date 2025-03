«Bjørn Eidsvåg har vært tydelig kritisk til hvordan kirken, med sin teologi og forkynnelse, har lukket dører for mennesker eller grupper av mennesker», skriver Norske kirkeakademier i en pressemelding.

De kunngjorde årets Brobyggerpris under årsmøtet fredag.

– Åpnet kirkens dører

Norske kirkeakademier vektlegger i tildelingen at «Bjørn Eidsvåg – i mer enn 50 år – har bidratt til å åpne kirkens dører og åpne rom for tro».

«Først og fremst har han gjort det gjennom sanger som utforsker troen og livet, der han med ord og toner formidler sårbarhet, tvil, erkjennelse og en tro som klorer seg fast og aldri helt slipper taket. Han har satt ord på sorg, tro, tvil og lengsel, og for veldig mange mennesker har dette betydd mye».

Gjennom kunsten har Bjørn Eidsvåg bidratt til å endre kirken, og gjort den mer åpen både for kunstens språk og livets mangfoldighet — Norske kirkeakadmier

De trekker også fram at den mangeårige artisten har formidlet fortellingen om Jesus til nye grupper av mennesker – og viser til teaterforestillingen Etterlyst: Jesus, som er blitt spilt for fulle hus over hele landet.

Trekker fram Kyrie og Eg ser

Videre i begrunnelsen for prisen legger de vekt på Eidsvåg har sagt at Gud er det som holder håpet og livskreftene i sving, noe som også kommer fram i flere av tekstene hans. Norske kirkeakademier nevner spesielt sanger som Eg ser og Kyrie, som med enkle ord får fram troens dybde.

«Slike sanger har åpnet troens rom. Gjennom kunsten har Bjørn Eidsvåg bidratt til å endre kirken, og gjort den mer åpen både for kunstens språk og livets mangfoldighet», skriver Norske kirkeakademier i pressemeldingen.

Bjørn Eidsvåg 70 år RØRT: – Jeg har bare lyst til å gråte. Dette er helt vilt, sa Bjørn Eidsvåg etter å ha blitt overrasket med 70-årsfeiring i Oslo spektrum i mars i fjor. (Erlend Berge)

Det er like over ett år siden at Eidsvåg ble overrasket med storslått feiring av 70-årsdagen sin i Oslo spektrum. Over 5 000 publikummere møtte opp. Og et stjernespekket lag sang for eller med Eidsvåg.

– Bjørn skriver sanger som går inn i folkesjelen, sa Sissel Kyrkjebø den gang, som sang Eg ser i duett med jubilanten.

Eidsvåg mottar Brobyggerprisen under Arendalsuka i august.

Snakket om helvetet

Under overraskelseskonserten i Oslo Spektrum i mars i fjor snakket Eidsvåg om sin oppvekst på bedehuset. Der gikk han blant annet ut mot noe av forkynnelsen han møtte på bedehuset: tanken om at de som ikke tilhørte det kirkelige miljøet skulle til helvete.

– Det er rett og slett tøys. Et hjelpeløst, ondsinnet forsøk på å disiplinere oss til å få oss til å bli slik de ønsker at vi skal bli, sa han fra scenen, og la til:

– Jeg kan nå med tyngde si: Helvete er ikke et sted du kan havne etter at du dør. Helvete er noe du kan stelle i stand.

Brobyggerprisen

Norske kirkeakademier har siden 1983 delt ut Brobyggerprisen.

Prisen tildeles «en person, organisasjon eller institusjon som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet».

Norske kirkeakademier er en økumenisk bevegelse som har som mål å skape brobyggende menneskemøter. De har en grunnleggende tro på dialogens betydning, og ønsker å være et fristed og et forum preget av åpenhet og vilje til å lytte.

Norske kirkeakademier består av 75 lokale akademier spredt over hele landet. Kristin Gunleiksrud Raaum er generalsekretær.

