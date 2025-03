– Jeg hadde lyst til å løfte inn konkurranseelementet.

Ordene tilhører domkantor i Nidarosdomen, Brita Sjöberg.

– Og jeg synes denne konkurransen mellom Sverige og Norge er litt artig.

DOMKANTOR: Brita Sjöberg hadde lyst til at konkurranseelementet fra skiløypene kunne bli med inn i Nidarosdomens konsertprogram for Ski-VM. (Liv Mari Lia)

Sjöberg er svensk, jobber i Norge, og initiativet hun snakker om er «orgelbattle» i Nidarosdomen. Den skal arrangeres på Ski-VMs nest siste konkurransedag.

I skiløypa står kampen om gullet ofte mellom Norge og Sverige. Det skal den også gjøre innenfor nasjonalhelligdommens tolv vegger.

Norske Inger-Lise Ulsrud og svenske Carl Adam Landström skal konkurrere i flere øvelser, blant annet «Bach», «improvisasjon» og «reportoar». For å avgjøre hvem som stikker av med seieren, er det hentet inn en ekspertjury som skal avgjøre. Publikum kommer også til å få noe å si. Konkurransen skal ledes av Marianne Meløy, skuespiller ved Trøndelag Teater.

KIRKEMUSIKK: Steinmeyerorgelet er det største orgelet, og er plassert som et smykke under det store rosevinduet. (Liv Mari Lia)

---

Orglene i Nidarosdomen

Steinmeyerorgelet: Et av Europas største konsertorgler, med nærmere 10.000 piper. Sto ferdig restaurert i 2014, til en kostnad på over 50 millioner kroner.

Wagnerorgelet: Et barokkorgel som sto ferdig i 1741.

Kororgelet: Ligger i domkirkas østskip, og er plassert for å være minst mulig synlig. Sto ferdig i 2015 og er det viktigste liturgiske instrumentet.

Kilde: nidarosdomen.no og NRK

---

Kan heie på begge

Å være svensk i en trøndersk VM-by synes Sjöberg er helt topp:

– Det er veldig fint å være svensk som bor i Trondheim, for jeg kan jo heie på begge. Det er jo alltid Sverige eller Norge som vinner.

KIRKEORGEL: Nidarosdomen har tre store orgler, som alle skal brukes under orgelbattlen. På bildet vises kororgelet, men du må nesten vite det for å kunne legge merke til det i kirkerommet. (Liv Mari Lia)

I tillegg til orgelbattlen arrangeres det også flere VM-konserter i Nidarosdomen.

– Hvordan er det for dere å bruke deres klassiske kompetanse og skolering i denne folkefestkonteksten?

– Det tenker jeg er en selvfølge. Det hadde vært veldig rart hvis det skulle vært VM på ski her og vi ikke skulle ha gjort noe som helst. Det er jo veldig tydelig vår oppgave å være kirke i samfunnet og i verden, sier Sjöberg, og legger til at når mange folk befinner seg i byen, ønsker de at kirka skal være en naturlig plass å trekke inn.

– Så da må vi gjøre kirka til et godt og spennende sted å besøke. Det ser jeg ikke som noen motsetning til det kunstnerlige virket.

Rivalisering

I avisene nådde rivaliseringen mellom Norge og Sverige i skisporet en foreløpig topp da sportssidene var dekket av Petter Northugs mange spark og utspill mot «söta bror». Spørsmålet er om rivaliseringen står i nærheten av like sterkt i dag. Skal vi tro Ski-VMs kulturprogram er svaret ja.

I tillegg til orgelbattlen står flere ABBA-relaterte konserter på programmet, og blant innspillingene av TV 2s VM-show fra Nye Hjorten Teater, er det to kvelder invitert svenske artister til å spille: legenden Carola og pop-artisten Thomas Stenström.

SVENSK: Thomas Stenström med band opptrer på TV 2s VM-show på Nye Hjorten Teater i Trondheim. (Liv Mari Lia)

På sistnevnte program intervjues også Tomas Petterson, Expressen-kommentatoren som har gjort seg kjent ved å kalle Therese Johaug for en taper og Northug for en «dum narkoman».

– I Sverige har det aldri skjedd noe liknende, og dessverre kommer det ikke til å hende igjen heller, sier han om tida Northug fyrte opp svenskene. Han omtaler tida i positivt fortegn.

Brita Sjöberg synes også naborivaliseringa er et artig element ved langrennssporten.

– Man blir jo litt lei seg om det blir for seriøst. De er jo selvfølgelig rivaler i skisporet, men man må jo være greie med hverandre uansett. Og det tror jeg skiløperne har et veldig profesjonelt syn på.