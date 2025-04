Denne saken ble først publisert i januar 2025, men er løftet opp i forbindelse med at pave Frans er død, mandag 21. april.

Den nye boken til pave Frans slippes 14. januar i år, og har fått tittelen Spera (Håp!).

Det har vært gitt ut en rekke biografier om den katolske lederen, senest i mars i fjor, men dette er hans første selvbiografi.

Og det er ifølge forlaget en historisk hendelse. Dette skal være første gang at en pave gir ut sin selvbiografi mens han fortsatt er i live.

Da er ikke Johannes Paul II sin Dono e misterio medregnet. Dette var memoarer som den polske paven ga ut i anledning at han hadde vært prest i 50 år.

Tilbake til røttene

Boken var opprinnelig tenkt gitt ut etter pavens død, men slippes i anledning det utlyste jubelåret i Den katolske kirke, som har nettopp håp som tema.

Pave Frans skal ha jobbet med boken siden mars 2019, og fått hjelp av den italienske journalisten Carlo Musso. Boken tar utgangspunkt i pavens familiehistorie, med italienske røtter og forfedre som utvandret til Sør-Amerika.

Pictures of the Month Religion Photo Gallery MOSUL: Pave Frans reiste i 2021 til Irak. På reisen ledet han en forbønn for krigsofre ved en utbombet kirke i Mosul. I boken kommer det fram dramatiske detaljer om dette besøket. (Andrew Medichini/AP)

Den tar for seg barneår og ungdomstid, veien til å bli prest, og følger pavens livshistorien fram til i dag.

– Boken om mitt liv er historien om håpets reise, skriver pave Frans i en pressemelding, og understreker at hans egen reise ikke kan holdes adskilt fra hans families, hans folk og Guds folks reise:

– På hver side, i hver passasje, er det også en bok om dem som har reist sammen med meg, om de som gikk foran meg, og om dem som vil følge, skriver han.

---

Pave Frans

Jorge Mario Bergoglio (f.1936) ble i 2013 valgt til pave, og dermed øverste leder for Den katolske kirke.

Argentineren tok navnet Frans, og ble den første pave fra et land utenfor Europa.

Nå gir Frans ut sin selvbiografi, med tittelen «Spera» (Håp)

Boken slippes parallelt i 80 land, i forbindelse med det utlyste jubelåret for håp.

---

«Full av avsløringer»

Boken slippes parallellt i 80 land og på en rekke språk. Forlaget Penguin Random House lover en tekst som er «full av avsløringer og historier som ikke har vært kjent for offentlgiheten».

Den italienske avisen Corriere della Sera har publisert utdrag fra boken.

Og her kommer det frem at paven skal ha vært utsatt for et dobbelt attentatforsøk da han besøkte Irak i mars 2021.

Iraq Pope SIKKERHET: Irakisk politi sørget for sikkerheten under det pavelige besøket i Irak. De reddet pavens liv, men tok andres. Dette har opprørt paven i ettertid, i følge den nye boken. (Andrew Medichini/AP)

Da paven ankom Bagdad fikk han vite gjennom britisk etterretning at både en kvinnelig selvmordsbomber og en lastebil med eksplosiver var på vei til Mosul og planla å detonere under det pavelige besøket i byen. Etterpå skal paven ha spurt hva som skjedde med de mistenkte. Han skal ha fått til svar at «De er her ikke lenger», og at irakisk politi skal ha sørget for at eksplosivene detonerte på et annet sted.

«Dette slo meg også: Selv dette er den giftige frukten av krig», skriver paven i boken.

Utgivelsen ble første gang gjort kjent i forbindelse med bokmessen i Frankfurt i fjor. Forlaget skriver at paven i boken reflekterer «åpent, modig og profetisk rundt noen av de viktigste og mest kontroversielle spørsmål i vår tid, så vel som rundt noen av de avgjørende øyeblikkene i hans tjeneste som overhode for Den romersk-katolske kirke».