Med boken Orakelet taler i håndbagasjen ankommer Liv Strömquist Vårt Lands lokaler en time for sent. Hun mistet flyet sitt til Oslo, en uforutsett hendelse som kan skje selv orakler. Nå er Strömquist imidlertid på plass for å snakke i podkasten Dokka, med Vårt Lands egen Åste Dokka på den andre siden av bordet.

– Jeg stiller med åpent sinn, sier Strömquist.

Det er to kreative tenkere og podkastverter som møtes. Strömquists egen podkast, En varg söker sin pod, har rullet og gått i mer enn et tiår, og har hengivne lyttere også utenfor Sveriges grenser.

– Jeg har hørt mange timer podkast med Liv Strömquist i mitt liv, sier Dokka når kulturredaksjonen spør henne om dagens gjest.

Tross den populære podkasten er anledningen for besøket den norske oversettelsen av Strömquists Orakelet taler (Pythian pratar), som formidler filosofisk tankegods i tegneserieform.

– Fordelen er at man kan forklare og gjøre ting mer tilgjengelige enn i en akademisk tekst, sier forfatteren.

– Dødsbevisstheten gjør oss til mennesker

I boken skriver hun om en rekke store spørsmål, blant annet dødsbevisstheten som ifølge Strömquist gjør oss til mennesker.

– At vi vet at vi skal dø, skiller oss fra alle andre skapninger på jorden. Vi må finne en måte å leve med det på, sier hun.

Hun reflekterer over gudstroen som et middel mot dødsangst, samtidig som bøker og all kultur er forsøk på å gjøre oss selv udødelige. Hun trekker fram et sitat av Zygmunt Bauman som hun synes oppsummerer det moderne menneskets innstilling til døden: «Å kjempe mot døden er meningsløst, men å kjempe mot dødens årsaker blir selve livets mening.»

– I det sitatet kjenner jeg igjen vår samtid, sier Strömquist.

At vi vet at vi skal dø, skiller oss fra alle andre skapninger på jorden. Vi må finne en måte å leve med det på — Liv Strömquist

Å optimalisere seg selv

I Podkasten Dokka snakker hun blant annet om en trend som har blitt en sentral del av kulturen og alles liv – å effektivisere og optimalisere seg selv på alle plan, få et mer perfekt ytre og en optimal helse.

– Du skriver om at det i selvhjelpen er et gjennomgående råd «å ha det morsomt». Er ikke det et bra råd? spør Dokka i podkasten.

– Det er noe med det å ha det gøy som handler om at det ikke er et krav. Når man nyter noe, kjenner glede eller begynner å le, kommer det ofte som en overraskelse. Det er ikke mulig å bestille glede. Vi lever i et seinkapitalistisk konsumsamfunn som forteller oss at vi skal reise på ferie og kjøpe visse ting for å ha det bra, men så er det jo ikke slik man blir lykkelig, sier Strömquist.

Hun mener det i dag finnes «en trillion selvutnevnte coacher og helseeksperter» på sosiale medier som vil gi råd.

– Men den industrien har en kapitalistisk logikk, som gjør at det er bedre jo mer du selger og dermed jo flere mennesker som treffes. Så da trenger liksom alle hjelp, å endre kostholdet eller sette grenser mot andre. Jeg tror ikke det er sant i det hele tatt. Jeg tror at visse mennesker behøver hjelp, men at veldig mange ikke gjør det.

Vil vende på vante råd

Ifølge Strömquist tilsier logikken at det må være noe smigrende i dette. Mange bøker heter ting som «Omgitt av idioter», men ingen heter «Tenk om du er narsissisten» eller «Tenk om du er en energityv».

– For kan alle virkelig være ofrene i dette? Rådene handler mye om hvordan andre mennesker har traumatisert deg, men ikke om hvordan man slutter å traumatisere andre, sier hun.

– Du gir selv råd, for eksempel «mist kontrollen over kroppen»? sier Åste Dokka.

– Det er fint å vende på de vante rådene om kontroll, si det omvendte. For de tingene man forsøker å kontrollere sterkt, kan dermed skli ut av hendene på oss. For eksempel forelskelse, det går ikke an å styre. Mange av rådene om kjærlighet kan fjerne oss fra å ha en relasjon. Så det å miste kontrollen over kjærlighetslivet er et genuint råd fra meg, sier Liv Strömquist.

---

Podkasten Dokka

Tilgjengelige samtaler om de store temaene innen tanke, tro og eksistens

Vert er kommentator i Vårt Land Åste Dokka

Gjester høsten 2024 er blant andre: Sigrid Sollund, Geir Gundersen og Svein Tindberg.

Ny episode annenhver uke

Finnes på de fleste plattformer: Apple, Spotify, Acast osv.

---