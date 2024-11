– Her har det åpenbart skjedd en glipp, sier konstituert forlagssjef Fredrik Berentsen i Verbum.

Han blir forferdet når Vårt Land tipser dem om hva som står i boka Kristuslegender av Selma Lagerlöf. De har utgitt boka i to versjoner, én i 2002, illustrert av Kari Steinnes Christoffersen, markedsført som «varme og jordnære noveller over Jesu liv», og én i 2013 illustrert av Esben Hanefelt Kristensen. Begge bøkene med oversettelse ved Carl Sundby, som han gjorde i 1955. Lagerløfs Kristuslegender ble utgitt første gang i 1904, på svensk.

Vakker, hvit mann

Her finner vi fortellingen «De vise menns brønn» om tre personer som drar for å møte Jesusbarnet: En gammel, en spedalsk og en svart. Alle tre opplever å bli velsignet av barnet: Den gamle blir ung. Den spedalske blir frisk. Og den svarte? Han blir en vakker, hvit mann.

I teksten blir de omtalt på denne måten: «Men for disse mennene kunne det neppe være annerledes, for en av dem var svært gammel, en var spedalsk, og den tredje var en tykkleppet neger.» Denne tredje personen blir også skildret på følgende måte: «(...) den tredje gadd de ikke høre på, for de mente som så at fra Etiopia var det aldri kommet visdom.»

– At dette passerte på 50-tallet er så sin sak, men at Verbum forlag syntes det var greit å gi ut slike rasistiske tekster i 2002 og 2013 er uforståelig, sier forskningsbibliotekar Anne Kristin Lande.

Hun gjorde Vårt Land oppmerksom på historien under en samtale om juleevangeliet i barnelitteraturen, som kommer i Vårt Lands adventsbilag.

Det har skjedd en glipp

I Verbum takker de for å ha blitt gjort oppmerksom på saken. De har ikke behov for å forsvare utgivelsene.

– Den siste utgaven er solgt i 1500 eksemplarer og ingen har klaget til oss om dette. Men det er åpenbart vårt ansvar at dette er blitt stående, så vi må bare beklage at vi har gjort for dårlig jobb. Men de 400 bøkene som er igjen av opplaget slutter vi å selge umiddelbart, sier Fredrik Berentsen i Verbum.

BEKLAGER: – Det er åpenbart vårt ansvar at dette er blitt stående, så vi må bare beklage at vi har gjort for dårlig jobb. Men de 400 bøkene som er igjen av opplaget slutter vi å selge umiddelbart, sier Fredrik Berentsen, konstituert forlagssjef i Verbum. (Bok 365/Vebjørn Rogne)

– Kan du tenke deg hvordan dette kan ha glippet?

– Det som har skjedd, er nok at redaksjonen i 2002 ikke har vært våken, men har trodd at det var en allerede kvalitetssikret tekst. Og så har det samme skjedd da den ble trykket opp igjen i 2013.

---

Selma Lagerlöf

Svensk forfatter (1858-1940) som fikk Nobelsprisen i litteratur i 1909, og som er kjent for bøkene Gösta Berlings saga (1891) og Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1906/7) (kilde: Store norske leksikon).

(1891) og (1906/7) (kilde: Store norske leksikon). Kristuslegender er en bok med noveller over Jesu liv, «skapt med utgangspunkt i både kanoniserte og apokryfe evangelier, samt katolske helgenlegender. Her er blant annet legender som «Den hellige natten» og «Rødstrupen». En bok like velegnet for høytlesning som for stille leseglede i sofakroken.» (Kilde: Bibel.no)

---

Nye folk i forlaget

– Ser du for deg at de ikke har lest teksten før den ble sendt til trykking, fordi de regnet med at dette var en gammel tekst som var kjent og god?

– Det er helt umulig for meg å si hva de har tenkt og gjort eller ikke gjort. Poenget er at dette ikke er godt nok forlagsarbeid. Jeg vet ikke om jeg har så mye mer å tilføye. Ingen av oss som jobber i forlaget nå, var til stede her den gangen.

Dette er på ingen måte en tekst vi står inne for. Den hører til en annen tid og vi beklager at den ble trykket — Fredrik Berentsen, konstituert forlagssjef Verbum forlag

– Har det hendt før at dere har måttet stoppe salget av ei bok på grunn av innvendinger mot teksten?

– Det kan jeg ikke svare på. Vi er Norges eldste forlag, og jeg har jobbet her i to og et halvt år. Men jeg har aldri hørt om det i hvert fall. Det har naturlig nok vært mye att og fram med bibeloversettelser gjennom tidene, men det er noe annet. Dette er rett og slett en glipp i redaktørleddet. De har antakelig tatt den for god fisk og ikke gjort en grundig nok analyse av innholdet. De siste årene har vi vært veldig opptatt av sånne ting. Dette er på ingen måte en tekst vi står inne for. Den hører til en annen tid og vi beklager at den ble trykket. Vi er lei oss og prøver å rydde opp, sier Berentsen.

Påminnelse på veggen

– Det er interessant at boka er solgt i 1500 eksemplarer og at ingen har reagert?

– Jeg vet ikke hvorfor vi ikke har fått reaksjoner på det. Det kan kanskje være fordi folk tenker at det er en gammel tekst. Men jeg ville ha reagert hvis jeg hadde lest den selv. Og i alle fall, de 400 bøkene vi har igjen på lager, kommer vi ikke til å selge.

– De blir makulert rett og slett?

– Ja, vi får ikke bruk for dem til noe som helst. Vi kan eventuelt henge novellen opp på veggen til skrekk og advarsel så vi husker å gå nøye gjennom teksten ikke bare med nye bøker, men ved opptrykk også, sier den konstituerte forlagssjefen.